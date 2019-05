Chispazo en Guaraní: Dutto renunció pero tras una charla con Vedoya se calmaron las aguas y el sueño de ascenso seguirá comandado por el DT

El mundo franjeado se vio conmovido hoy cuando la práctica matutina de no fue dirigida por Manuel Dutto. Al parecer, declaraciones del DT a un medio local le molestaron al presidente que reconoció que se lo planteó de mala manera. Después de un asado y diálogo de por medio, todos en paz y encaminados para volver al Federal A. La primera final con Central Norte fue programada por el Consejo Federal para el 9 de junio en Villa Sarita y la revancha siete días más tarde en Salta.

Dejando el orgullo de lado y aclarando malos entendidos, Guaraní respira luego de un tremendo chispazo que tuvo como protagonistas al entrenador Manuel Dutto y al presidente Patricio Vedoya. La renuncia del DT a pocos días de jugar la final por el ascenso dejó un mar de dudas en La Franja que en lo futbolístico viene de ganarle por penales a Sol de América y ahora define el ascenso frente a Central Norte de Salta.

Declaraciones de Dutto sobre “cosas que pasan en Guaraní que la gente no sabe” fueron las palabras que habrían molestado al presidente. El mandamás franjeado reconoció mediante una comunicación telefónica que se lo planteó de mala manera y eso provocó el enojo del DT que dijo que renunciaba. En realidad su no asistencia a la práctica de esta mañana estaba acordada pero el morbo de esta pelea creció con la negación a los medios de ingresar a la cancha de Villa Sarita cuando el plantel entrenaba bajo las órdenes de Nelson Kleivining, preparador físico del club.

Dutto señaló que mediante una charla decidieron dejar las diferencias de lado y el orgullo personal para encaminarse y concentrarse en el objetivo: poner a Guaraní nuevamente en el Federal A. Lo mismo con otras palabras dejó en claro el presidente Vedoya que tiene como objetivo llegar hasta junio o julio cuando haya elecciones y dar un paso al costado. En principio por cuestiones personales aunque su amor por los colores franjeados pueden hacer que revea esta decisión.

Otra cuestión que se rumoreaba que desató la pelea es que el partido que debía jugarse el domingo 2 de junio fue reprogramado para el 9 del mismo mes. Según cuentan fuentes allegadas al cuerpo técnico, el mismo quería jugar el lunes 3 o en su defecto mañana, vienes 31. Como eso no fue posible, pensaron que desde la dirigencia no habían realizado los deberes y así sacar de algún modo provecho que el rival tiene muchos lesionados y en cualquiera de esas dos fechas se vería más complicado.

Vedoya descartó que se “hayan dormido” y dijo que pidieron al Consejo jugar el lunes 3 pero que el mismo no fue autorizado y finalmente se jugará el partido de ida en la fecha señalada anteriormente. Finalmente todo terminó en paz y por ahora Dutto se queda. A jugar esa final, tratar de conseguir el ascenso y después ver como sigue. El chispazo no llegó a provocar el incendio pero de todas maneras generó un clima inadecuado a días de una final que se espera que no repercuta negativamente en los ánimos del plantel. Que dicho sea de paso, también tiene algunas bajas importantes como su rival y tener una semana más para la recuperación de jugadores claves como Troche, Pave y Lazaneo por lo que la situación no les sienta tan mal.

MAG

Ep