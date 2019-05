Passalacqua destacó a la Renovación como “el espacio de construcción misionerista”

El gobernador Hugo Passalacqua participó en la noche de este miércoles del cierre de campaña del candidato renovador que va por la reelección en la intendencia de Cerro Corá, Diego Pedrozo.

“Vine a agradecer y mucho a un amigo que me dio la política y me enseña todos los días lo que es trabajar, lo que es la cercanía, la humildad, el compromiso, la entrega…y por todas esas cosas es una persona querida por ustedes” comenzó diciendo Passalacqua a la multitud que se dio cita en el local situado a pocos pasos de la comisaría local, sobre la ruta provincial 207, para acompañar al actual jefe comunal cerrocoreño y para saludar personalmente al Gobernador, quien como en cada oportunidad que tiene, saludó, abrazó y se prestó a cuanta “selfies” le proponían los presentes.

Cuatro días antes del mayor acto de la Democracia, las elecciones que renovarán autoridades provinciales y municipales, Passalacqua habló como si fuera su propio acto de cierre de campaña, volvió a pedir a los presentes que se mantengan unidos, principalmente en momentos difíciles como los que se viven a nivel nacional. “Todos necesitamos de alguien para cruzar el camino de la vida; imagínense en momentos difíciles, mucha más necesidad de unión, de esfuerzo, de compartir el sacrificio, de no dejar sola a la gente, de cuidarla. Tenemos que cuidarnos entre todos”, propuso quien a partir del 10 de diciembre dejará el Gobierno de la provincia en manos de quien resulte vencedor de la contienda electoral. Pidió el voto de Cerro Corá para Diego Pedrozo, quien se presenta por el sublema “Construyendo futuro”.

Passalacqua reiteró su convicción largamente expresada en sus apariciones públicas y concretadas en su actividad diaria a lo largo de la provincia: “En este trayecto, insistimos con dos o tres cosas que acá se dijeron y merece ser repetida: no entendemos hacer la política, no nos cabe en la cabeza, si no es cerca de la gente, si no es abrazando, mirando a cada uno. La cercanía permite conocer la esperanza y la desesperanza de un pueblo, no hay otra forma, encerrado en un despacho nadie puede gobernar”, insistió.

Passalacqua tuvo un largo párrafo de referencia específica a las cualidades que hacen de Oscar Herrera Ahuad, el mejor candidato para sucederlo. Sencillez, humildad, compromiso, trabajo y transparencia fueron solo algunas de las cualidades que un emocionado Passalacqua dedicó al médico que aspira al Ejecutivo provincial.