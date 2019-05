Oscar Herrera Ahuad destacó que la Renovación convirtió a Misiones “en una provincia ordenada que da certezas a todos los sectores”

El candidato a gobernador por el Frente Renovador señaló que Misiones es una provincia que tiene superávit fiscal a pesar de un contexto nacional poco favorable y destacó que eso brinda certezas a los inversores y también a la gente. Resaltó que la provincia consiguió mejorar estándares en salud y educación, que suelen empeorar en tiempos de crisis. Propuso sostener las políticas de Estado que permitieron esos logros, redoblar esfuerzos para avanzar en el agregado de valor de la producción agropecuaria y darle un especial impulso a la lucha contra las adicciones.

El vicegobernador y candidato a gobernador por el Frente Renovador, Oscar Herrera Ahuad, destacó que Misiones es “una provincia ordenada” que da certezas a los diferentes actores de la economía, desde los grandes inversores hasta los asalariados. “Tenemos una provincia muy ordenada con superávit fiscal y eso no es poco en este tiempo en el país donde estamos y con las características macroeconómicas que presenta Argentina”, señaló en entrevista con Misiones Online TV.

Enfatizó que ese marco de estabilidad permitió la continuidad de políticas de Estado que “han mejorado muchos estándares que cuando la economía está mal suelen deteriorarse, como el estándar educativo, o el de salud. Ha disminuido la mortalidad infantil, la mortalidad materna, hemos sido la provincia que más creció en cuanto al índice de aprendizaje de los chicos en las escuelas y somos una de las que tienen más altos índices de egresos de chicos de las escuelas secundarias y una de las pocas donde se puede mantener el boleto gratuito”, enumeró.

También atribuyó a ese orden financiero la posibilidad de que en Misiones se desarrollaran programas orientados a sostener el consumo y el empleo, como los ahora en sus distintas versiones y se pusiera en marcha “un fondo de crédito que genera y motoriza la economía de las pequeñas y medianas empresas ofreciendo financiamiento a tasas muy bajas”.

De resultar electo gobernador, Herrera Ahuad anticipó que su prioridad será sostener esas políticas de Estado que “son un sello de nuestro espacio misionerista, que son nuestro gen misionerista, el ADN que hace a la salud, a la educación, a la seguridad a las finanzas públicas. Ser una provincia sana en lo que respecta a estas cuestiones, ser una provincia disruptiva que incorpore a los jóvenes a los diversos sistemas de la tecnología del desarrollo digital”, afirmó.

Señaló que pretende darle especial énfasis al agregado de valor de la producción agropecuaria. “Me habrás escuchado muchas veces decir que quiero generar un esquema de valor agregado al producto de la chacra misionera y quiero que el productor tenga ese valor agregado como un sustento económico importante y sacarlo de ese estado de quietud que tiene con los productos tradicionales que generamos en la provincia. Generar esa diversificación productiva que los empuje a una economía mucho más favorable”, indicó.

Propuso además avanzar en la producción de alimentos y consideró que para ello resulta fundamental producir localmente los granos para alimentar al ganado. “En este tiempo para nosotros es muy importante generar alimentos. Nuestros productos de las chacras son muy caros porque justamente para alimentar en este caso la ganadería, la avicultura, la lechería, traemos de afuera la mayor parte del alimento. Vamos a apostar fuertemente a un programa para toda la producción que tenga nuestra provincia: pescado, pollo cerdo ganado y de esa manera ya estamos abaratando los costos del producto y de allí ya estamos generando un valor agregado importante”, dijo.

Otro objetivo para Herrera Ahuad es potenciar a la industria. “Hay que darle el mercado que corresponde a nuestros productos ya sea internos dentro de la provincia o fuera de Misiones vamos a salir en la búsqueda de mercados a productos de primera calidad que tenemos. Vamos a generar un zócalo muy importante de producción para el consumo interno y para salida hacia fuera”.

Para potenciar la demanda propuso que en las escuelas se consuman productos elaborados en las cooperativas. “Vamos a trabajar en un proyecto que ya lo estamos haciendo, no estoy diciendo algo nuevo, sino que vamos a ajustar más lo que ya estamos haciendo. Hemos incorporado mil vacas lecheras, con una pasteurizadora importante en la zona de la cuenca lechera para poder tener la leche en sachet misionera”, dijo.

Lucha contra las drogas

Otra de las propuestas centrales que planteó Herrera Ahuad pasa por reforzar el combate contra las adicciones. “Las drogas están instaladas hoy en nuestra sociedad como en todo el mundo y todo el mundo ha perdido la lucha contra las drogas o todavía no le ha encontrado la vuelta. Nosotros vamos a jerarquizar la subsecretaria de prevención de adicciones y control de drogas para llevarla a una secretaria de Estado con una función mucho más ejecutiva y que tengamos programas de recuperación, de control y de reinserción para los pacientes adictos”, indicó.

Otra área a la que Herrera Ahuad pretende elevar de rango es la de cultura. “Queremos despejarla del área del Ministerio de Educación que ya es un ministerio enorme al que se agrega ahora la educación disruptiva, el aula inversa, la robótica. Nosotros queremos que la cultura tenga un despegue por sí solo como lo era en su momento. Misiones ya tenía una Secretaria de Cultura no estamos creando algo nuevo pero también darle esa visibilidad a nuestros artistas, gente de las letras, gente del canto, del baile”.

Plateó la revalorización de la cultura como un agregado a la oferta turística. “Tenemos todo un trabajo importante de valorizar la cultura gastronómica de la provincia y unirla a lo que es el turismo. Siempre digo que quiero que la gente venga a comer un plato de comida misionera y haga turismo, hoy la gente viene a hacer turismo y comen un plato de comida misionera, entonces la idea es que también la gente diga ‘me voy a Misiones porque quiero comer este plato de comida típica misionera y de paso voy a visitar las Ruinas del Moconá, a la cruz de Santa Ana, a Puerto Iguazú’”, explicó.

“La gente que viene de Paraguay consume nuestra danza, nuestro ballet, nuestros espectáculos en el Parque del Conocimiento, nuestros libros, nuestra literatura, nuestros eventos deportivos y ese es un elemento muy importante para que la provincia de misiones también agregue valor a todo eso y para que los artistas puedan vivir de su arte que no tengan que estar haciendo otra actividad y de paso haciendo eso, esta es una idea que vamos a llevar adelante y por eso debemos hacerla visible”, dijo.

Violencia de género

Señaló que con su equipo están trabajando en un modelo muy similar al que se aplicó con los promotores de salud para reducir la mortandad infantil, para aplicarlo ahora al combate contra la violencia de género y violencia familiar.

“La idea nuestra es crear un cuerpo de elite de trabajo muy similar a los promotores de salud con 500 mil mujeres capacitadas en el ámbito del Ministerio de Gobierno que le demos la autoridad para trabajar regionalizado en diferentes sectores de las diferentes ciudades de la provincia, en los 76 municipios sobre el tema de violencia de género y del hogar, esa persona tendrá un radio asignado donde trabajará las denuncias que en el caso de la violencia hacia la mujer, podrá desburocratizar las denuncias en una comisaría y que se lo pueda tomar en ese ámbito y que esa persona pueda estar georeferenciada y que cuando tiene un problema automáticamente sepa quién es la persona a la que puede acudir, recurrir y acudir en una urgencia que pueda tenerlo. Un trabajador de 24 horas que es como promotor de salud es la idea que nosotros tenemos para avanzar en una política activa y que la persona que es agresora sepa que alguien lo está mirando las 24 horas”, afirmó.

Mensaje final

A modo de mensaje de cierre de campaña, el candidato a gobernador por el Frente Renovador destacó el proyecto político del misionerismo. “Tiene que ver con algo que se ha apropiado la gente, el misionero es dueño de esto y se siente parte también de este gobierno por eso agradecerles decirles que nos comprometemos a seguir trabajando muy fuerte”. Se comprometió a “seguir trabajando mucho” porque “de los 906 mil misioneros que están habilitados para votar este domingo hay muchos que no tienen trabajo y esas personas que no tienen trabajo van a poner mucha expectativa en su voto. Alguien va a tener el trabajo de ser Gobernador y otro tendrá el trabajo de ser vicegobernador, otros 20 de ser diputados y otros 76 van a tener el trabajo de ser intendentes y otros tantos de ser concejales y defensores del pueblo y esos que fueron electos tienen la posibilidad de darle trabajo. La única manera de honrar ese voto de quién no tiene trabajo y te dio la posibilidad de que vos tengas trabajo es devolverle con muchísimo trabajo para resolverle el problema de él que todavía no tiene trabajo”, expresó.

JRC