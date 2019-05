Acusaron al hijo de Kike Teruel por intento de abuso y el músico salió a defenderlo

Otro escándalo sacude a Los Nocheros. Belén Esper, una joven de Salta, acusa al hijo de Kike Teruel, hermano del otro “nochero” Mario (cuyo hijo está preso por violación) de haberla acosado en febrero de 2018 durante una fiesta.

Esper hizo una denuncia pública en febrero de 2018, y ahora, junto a un abogado, están analizando judicializar el caso.

“Chicas, tengan cuidado y no vayan a las juntadas/afters que hacen en la casa de uno de los hijos de uno de Los Nocheros… Estaba en el baño, tocaron la puerta y cuando salí era él, me agarró de los brazos demasiado fuerte, queriéndome arrastrar a la habitación de al lado, luego al primer piso. No sé de dónde saqué fuerza y logré soltarme cuando uno de mis amigos me vio y fue corriendo a ayudarme… Ojalá a ninguna le pase de nuevo, y que no pase a mayores. Que esta gente no sea impune por tener plata o por tener un apellido importante. No nos callemos más”, escribió.

Santiago Pedroza, abogado de la mujer, ratificó esta versión a través de un móvil en vivo y Kike decidió salir al aire para defender a su hijo.

“Mi hijo es menor de edad. Cuando ella hizo esta denuncia mediática no le tomamos importancia. Somos una familia hermosa, y acá siempre mi hijo dormía con amigos. Tiene millón de amigos”, destacó.

“Mi familia es intachable y por eso le pedí a mi producción que me deje salir a hablar. Mi hijo está con la frente alta. Esta chica vino a mi casa. Esa noche que estuvo se fue al ratito porque nadie la conocía y no se sabe de parte de quién vino”, agregó.

Además dijo que él jamás se iría del país por algo así. “Vení a buscarme en la puerta de mi casa, yo no me escondo. Esto es desagradable. Mi hijo es menor de edad y nunca hizo nada. El único problema es que tiene un montón de amigos y en esa mezcolanza entró alguien y andá a saber qué oportunismo quiso tener”, agregó.

Además, culpó a la producción de Intrusos por haber revelado el nombre del menor. “Sacaste la foto de un chico que es menor de edad, que es divino y lo quiere todo el mundo”, criticó.

Fuente: Minuto Uno