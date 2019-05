Passalacqua llamó a profundizar el misionerismo votando el domingo a Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce

Como corolario de su gestión que finaliza el 10 de diciembre y a menos de una semana de las elecciones provinciales en que los misioneros elegirán a su sucesor al frente del Ejecutivo provincial, el gobernador Hugo Passalacqua y candidato a diputado provincial, visitó los estudios de Misiones On Line TV, donde además de mostrar su optimismo sobre el resultado electoral insistió en convocar a profundizar el misionerismo votando a Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce. Destacó, como una característica de su gestión el haber timoneado una situación muy complicada, en un contexto de crisis nacional socio económica remarcando el respeto institucional con un Gobierno nacional de otro signo político.

“Tratando de no distraerme del trabajo cotidiano, hay que trabajar y además hacer un poco de campaña, cuando estas en el oficialismo tenés que enfrascarte en lo que se está haciendo porque la gente vota lo que hiciste”, destacó al referirse a la campaña electoral y como transita este tiempo.

Sobre el clima electoral y la calma que algunos llaman apatía, considero que “vamos a votar los misioneros en una atmósfera de tranquilidad, de mucha serenidad, un mejor ambiente para poder elegir, algo tan importante como el voto que hay que hacerlo con mucha paz y tranquilidad, hay poco ruido construimos poco la democracia si nos ponemos a gritar” enfatizó el gobernador.



Se mostró confiado en que el 2 de junio “va a haber una reafirmación muy potente al misionerismo, un proyecto coherente, propio, nuestro, soberano, de todos los misioneros donde somos dueños 1.300.000 misioneros de nuestro destino. Tenemos una doctrina, la más corta del mundo resumida en una palabra que se llama misionerismo, no llega a ser una ideología nos traspasó, ya muchos espacios políticos hablan de eso y me parece muy bien, tenemos que ser soberanos, tenemos la red Capricornio para independizarnos”, respecto a la red de fibra óptica que cruza toda la provincia desde Brasil y se expanderá hacia otras provincias, sin depender de Buenos Aires.

Agregó que como provincia debemos tener nuestra soberanía alimentaria, la madera, soberanía energética, que la matriz de la provincia no sea solamente lo tradicional que está bien, pero consolidar además la industria, el turismo, la agricultura foresto industrial, además lo industrial siempre que no contamine”.

Ejemplificó con lo ocurrido con otras provincias que para plantar soja “voltearon 300-400 mil hectáreas de monte y después hay que pedir a la Biofábrica plantines para reforestar, hay que cuidar nuestro monte”, enfatizó Passalacqua.

Sostuvo que en un contexto donde todo el sistema mira al puerto porteño, “tenemos que hacer de nuestra pequeñez una fortaleza, somos una provincia pequeña, muy trabajadora, el cuerpo social, la inmensa mayoría quiere ir para adelante hay un hermoso disconformismo, no se conforman con lo que tienen y quieren un poquito más. Es un tiempo muy difícil a nivel nacional, muy difícil, el misionero siempre va para adelante como que no sabe recular. Uno tiene que hacer el esfuerzo e invertir en cosas que sean multiplicadoras, en los Ahora que generan consumo, movimiento, alivianan las dificultades de la familia para terminar el día, ya no se trata de fin de mes, sino de terminar el día, saben que hay un Estado que los va a cuidar, tenemos la vocación de cuidar al misionero y creo que el misionero y la misionera se sienten cuidados”.

En mismo sentido sostuvo que tenemos que mover la economía lo más que podamos”, mencionando los préstamos productivos que otorga el Gobierno provincial a través del Instituto de Crédito al 14 por ciento de interés con seis o siete meses de gracia, contra una tasa de más del 70 por ciento del sistema financiero y “estamos orgullosos, hay montones de emprendimientos con estos créditos”.

Sobre qué rescata de su gestión que finaliza en diciembre, Passalacqua consideró que, “lo más importante en estos años es haber timoneado una situación muy complicada, con otro color político en lo nacional, tratando de respetar lo institucional, invirtiendo el dinero bien, en forma austera, muy cerca de la gente, no porque suene lindo, sino no se puede gobernar, uno puede ver y corregir las cosas si ve a la gente con cariño mucho cariño”.



Sostuvo que, no solo él sino todo su equipo supieron timonear la crisis y lograr Inversiones, para referirse además a la coparticipación federal de la cual Misiones recibe menos de la mitad de lo que aporta mensualmente al Estado Nacional pero, destacó que es producto del sistema, no de este Gobierno. “No estoy de acuerdo con el sistema, el sistema vial, ferroviario, el sistema tributario, financiero siempre al puerto. El misionerismo también es parte de eso, hay una reconstrucción de nuestra epopeya independentista del siglo XIX que no por nada se da también en otras provincias, saben que nuestras raíces son importantes que las provincias valemos, inventamos el Estado nacional y parece una especie de patronal”.

Rescató el perfil de quienes integran la fórmula para gobernador y vice de la Renovación, “tenemos una formula, Oscar Herrera y Carlos Arce que la gente apoya, son dos personas inteligentes, con sensibilidad porque en la América que se viene ser sensible con lo que está pasando es la llave que abre todo. La política fue soberbia tanto tiempo, cuantas veces lo hemos visto, esa soberbia nos alejó de la gente, con esta oferta electoral sabemos que va a ganar. Con esta fórmula que va a acompañar este proyecto del misionerismo, a la larga miras el proyecto de la Renovación y hay un antes y un después en estos 15 años.

#Elecciones2019 @passalacquaok “Nuestros candidatos a gobernador y vice, Oscar Herrera y Carlos Arce son buenas personas, sensibles y es importantes esa sensibilidad para estar cerca de la gente y saber escucharlos” — misionesonline.net (@misionesonline) 28 de mayo de 2019

Destacó el gobernador que Misiones está entre las cuatro únicas provincias que pagan salarios el último día del mes y es un dinero que circula, porque ese dinero genera una cadena de confianza en Misiones que favorece mucho el clima de inversión, “ese clima de confianza que tenemos los misioneros, de lo social, de lo político, marca la paz social que hay y ese clima de confianza que damos favorece al crecimiento de la provincia”.

“Creo que hemos hecho las cosas bien –continuó- hicimos las cosas bien en un momento de extrema debilidad y la gente percibió el tema de la certeza, el esfuerzo de timonear una nave que si una mañana soltás ese timón el barco escora”, destacando el hecho de no endeudarse, a pesar de la múltiples ofertas de créditos internacionales, para precisar que en este momento la provincia está debiendo el 7 por ciento de un presupuesto, luego de haber soportado una deuda cercana a dos presupuestos en los 90 y hoy se debe solo un 7 por ciento y estimó “estamos rumbo a cero”.

Para su sucesor que no dudó será Oscar Herrera no solo deja una provincia desendeudada sino también con mejor calificación, “hicimos buena política exterior con Paraguay que está en un buen momento y Brasil que esta con ciertas dificultades pero es Brasil. Con ese panorama hay que cuidar mucho a la gente, es el desafío cotidiano”, además de mejorar la infraestructura en energía, mejorar la rentabilidad maderera, hacer funcionar el puerto que será determinante para la forestoindustria.

También destacó el cuidado de la ecología, ampliar el turismo y consideró como el gran desafío el tema viviendas que es un problema en la provincia, pero remarcó que con la fábrica de casas de madera lo solucionamos en parte.

Continuando con su sucesor, Passalacqua estimó que “está obligado a pensar en el hoy y tener visión de futuro, Misiones es muy dinámica, la gente es muy dinámica, pensar en sus matrices tecnológica, energética, laboral, medioambiental y habitacional. Estamos poniendo toda la energía en afirmar un proyecto de provincia, demostramos que lo sabemos hacer”.

E.J.