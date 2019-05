Denunció que quisieron secuestrar a su hijo de un cajero pegado a una comisaría de Posadas

Una mujer denunció que quisieron secuestrar a su hijo de 5 años que se encontraba junto a ella dentro de un cajero automático ubicado alado de la comisaría Seccional Sexta de la Policía de Misiones, sobre la avenida Blas Parera, de Posadas, sin que ningún uniformado se percatara de lo que estaba sucediendo.

Melisa Martínez, denunciante. En Red Ciudadana

Melisa Martínez, la denunciante, describió cómo fue la secuencia de los hechos que vivió ayer lunes cerca del mediodía. “Yo estaba haciendo la fila en el cajero porque solo andaba uno. Cuando entré una señora le agarró del cuello a mi hijo y tras un forcejeo, entre 3 tratamos de sacarle a mi hijo pero no le soltaba”, reveló en una entrevista radial.

Melisa escuchó a las personas que estaban en ese momento en el mismo cajero, las mismas que le ayudaron, que la mujer tendría problemas mentales y que por esa razón quiso llevarse a su hijo. “Le lastimó, le rasguñó, le rompió la ropa”, lamentó la denunciante y se quejó del no accionar de la policía. “Hubo gritos pero no apareció nadie de la comisaría. Uno de los policías (cuando fue para hacer la denuncia) me dijo que me vio afuera pero que no vio nada de lo que pasó adentro del cajero”, reveló.

La denunciante agregó que en un primer momento y víctima del susto, cuando por fin alcanzó a liberar al niño, se subieron a su auto y escaparon hacia su casa. “Tenía miedo, solo quería tenerle a mi hijo”, aseguró. Una vez que consiguió calma, se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia pertinente donde volvió a recibir una respuesta que la indignó. “Pedimos ver la cámara de seguridad pero en a comisaría nos dijeron que era mucho protocolo, que hay que mandar muchas notas”, lamentó.

La denuncia fue tomada en la seccional Sexta y hasta el momento se desconoce la identidad de la agresora, que huyó corriendo del lugar, según denunció Melisa, con la ayuda de algunas personas.