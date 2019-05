Coordinadora del Centro de Equinoterapia se cruzó en la ruta con un caballo en pésimo estado

El hecho ocurrió el domingo en las inmediaciones del Hipódromo General Manuel Belgrano de la ciudad de Posadas. “Me encontré con un animal sangrando por boca y nariz, con todos sus signos vitales alterados, en un estado de shock tremendo y a punto de sufrir un paro cardíaco”, relató Carolina Allarague, miembro de la Asociación Hípica de Misiones y coordinadora del Centro de Equinoterapia de la provincia, en diálogo con Canal 12.

Carolina Allarague- Canal 12

La mujer indignada contó que hasta el momento no hizo ninguna denuncia formal, ya que no es la primera vez que ve algo parecido, siendo que en los alrededores del Hipódromo esto se suele ver a diario, y más cuando se desarrollan eventos de estas características.“Era evidente que el caballo se había escapado de una carrera, que estaba atravesando un excesivo ejercicio físico. Y en otras ocasiones también hemos visto caballos muertos, que es de público conocimiento; lo que pasa es que la gente naturaliza que el ambiente es así y no, está mal”, señaló.

Además, destacó que los entes que regulan la organización deben cumplir con sus funciones en todos los deportes y prácticas ecuestres, ya que es de suma responsabilidad para quienes comparten y brindan el lugar y permiten que estas cosas sucedan.

Asimismo aprovechó la oportunidad para comentar sobre su labor y sobre los proyectos que tienen a futuro. “Pedimos por una ley que reconozca a la equinoterapia como terapia de rehabilitación para personas con discapacidad. Entonces es para nosotros de gran importancia el compromiso y el valor que se le da al caballo como método terapéutico”, afirmó Allarague.

El Centro de Equinoterapia de la provincia funciona en el predio del ejército, en donde se brinda un servicio totalmente gratuito para los niños de todos los centros terapéuticos de la ciudad de Posadas.

“Es indiscutida la herramienta terapéutica, el método y el valor que tiene el caballo para nosotros. Generar esa conciencia en el resto es el compromiso y la función que llevamos adelante desde la Asociación, con el fin de mejorar su calidad de vida”, concluyó la coordinadora.