Cacho Bernal: “La música es una sucesión de situaciones que hay que componer entre las notas y las personas para que no se choquen”

El reconocido músico misionero visitó el programa Los de Acá, para rememorar diferentes hechos y anécdotas que marcaron su vida y trayectoria artística.

Criado por una familia de músicos, en la década del 70´ y con 13 años de edad, ya había recorrido toda la provincia visitando distintos pueblos, salones de baile y fiestas populares. “Yo nunca pasé esa transición, me transformé en músico y ahí me di cuenta que había que estudiar, o sea fue al revés, en realidad para mí la música siempre fue una cosa cotidiana como el almuerzo o como la cena, en mi casa la música era eso”, relató Bernal durante la entrevista.

Épocas en las que se debía hacer camino al andar, sin asfalto, sobre la tierra colorada y caminos de barro cuando llovía: “Había que agarrar la tierra colorada y había que llegar a los bailes, y si te agarraba una lluvia no sabías si llegabas… muchas veces llegar con el barro arriba, armar las cosas y tocar, así todo embarrado” era lo habitual en cada previa de espectáculos, recordó.

Casi una década más tarde se mudó a Chaco donde comenzó a estudiar. “Cuando me fui a estudiar en los años ’80 me cayó la ficha, que la música que nos pasaba a nosotros era la música de la frontera, con el fuelle, con la guitarra criolla, con la forma de hablar, y en el Chaco tuve la posibilidad de tocar, de andar detrás de los “viejos chamameceros” -estoy hablando de los ’80- y me di cuenta también a partir de eso que la percusión le faltaba mucho el respeto a la música del litoral, como se tocaba, como participaba de la música, entonces dije: “me voy a la cola del asunto y a ponerme a ver como es”, a estudiar, a investigar, y a ver si esos tipos capos de esos géneros me permitían sumar a su música”.

En Chaco, Cacho Bernal se formó como arquitecto y del chamamé y el folclore, logró abrirse a otros ritmos pasando por el Jazz-rock con “Clave de Hoy”.

En esa provincia, algunas de las personalidades que lo marcaron fueron: Zitto Segovia, Rudi y Nini Flores, Raúl Díaz, en Misiones Ramón Ayala, el “Gringo” Lohrmann, Julio Lohrmann, Isáco Abitbol en Corrientes, Roberto Galarza, Teodoro Cuenca en Panambí, entre otros.

También, realizó trabajos musicales en conjunto con grandes músicos del rock como Litto Nebbia, donde participó también Julio Lohrmann.

“La música en realidad es una sucesión de situaciones que hay que componer, no solamente componer las notas musicales y que no se choquen, sino que las personas no choquen. Es muy difícil armar un proyecto musical -en todo el mundo, no solamente en Misiones- pero por suerte siempre gana la música y la posibilidad de aprender de los tipos como éste. Yo todos los días aprendo, pero hay que ser permeable para aprender”, puntualizó Cacho Bernal.

“Para mi la música popular es eso, el aprendizaje del ida y vuelta constante de lo que sucede, porque también se transforma la música popular, no es estanca, es dinámica porque somos dinámicos nosotros. Entonces tener las antenas paradas para ver que pasa, nos hace mejores músicos populares”, enfatizó.

