Sandra Rolón es la única misionera que representará al país en el Spartathlon de Grecia 2019

La atleta eldoradense Sandra Rolón, que obtuvo el podio la semana pasada en Santiago del Estero luego de haber corrido 24 horas, será la única misionera que representará al país en el Spartathlon de Grecia 2019. Esta ultramaratón que recorre 246 kilómetros entre Atenas y Esparta, se correrá el 28 y 29 de septiembre de este año, y según Sandra “es el máximo desafío que puede enfrentar un maratonista a nivel mundial, no hay nada más después de eso” indicó.

El Spartathlon 2019 es un ultramaratón que recorre 246 kilómetros entre las ciuAdades griegas de Atenas y Esparta. El certamen comenzó en el año 1983 y este año se correrá los días 28 y 29 de septiembre (este último será el día en el que la ciudad de Eldorado cumplirá 100 años) convocando a los mejores atletas de todo el mundo, entre los cuales habrá 12 argentinos (4 mujeres y 8 hombres).

La carrera de 246 kilómetros empieza el 28 de septiembre a las 7 de la mañana, a los pies de la Acrópolis de Atenas y desde ahí se extiende hacia la costa, el primer control se realiza a los 81 kilómetros en Corinto y a los 159 kilómetros se alcanza la cima del monte Partenio, luego los corredores continúan hacia el sur hasta llegar a la ruta principal de Esparta un poco antes de llegar a los 200 kilómetros.

Los corredores deben pasar por los 75 puestos de control en el camino y cada uno tiene un horario de cierre. Los corredores fuera del corte pueden ser retirados de la carrera, aunque la tardanza en la primera mitad de la carrera es generalmente tolerada. Esta tolerancia comienza a desaparecer después del atardecer, y en el último tercio de la carrera los organizadores pueden retirar a los corredores que están fuera del límite de tiempo o que presentan una fatiga extrema.

En este marco la atleta oriunda de la ciudad de Eldorado, Sandra Rolón, sostuvo en diálogo con Misiones Online que “para mi es un sueño hecho realidad haber clasificado para correr en el Spartathlon 2019, porque este es el máximo desafío que puede enfrentar un maratonista a nivel mundial, no hay nada más después de eso”.

Sandra es una de las atletas más reconocidas en la provincia de Misiones, ya que ha obtenido los mejores resultados tanto a nivel nacional como regional.

“Desde chiquita soñaba llegar alto, crecí en una casa muy humilde en el barrio Pinares en una familia numerosa con muchas necesidades. Pero eso nunca me impidió soñar, nunca me privó de pensar que un día iba a estar mucho mejor, y tenía muy claro que para lograr eso me tenía que esforzar y poner todo de mi parte” contó la atleta.

Además dijo “en la secundaria ya corría pero por una cosa u otra no alcanzaba todos los logros que quería, tuve problemas de salud y familiares que me impedían obtener mi máximo rendimiento. Así es que por momentos me sentía frustrada, pero un día que estaba muy mal conocí a Dios y cuando entendí que Jesús me restauraba con su amor, me ayudaba a solucionar mis problemas y me impulsaba a salir adelante, me puse las pilas y volví a soñar en grande. Entonces empecé a entrenar a full y ponía cada competencia en las manos de Dios y así fui escalando, primero gané en 5 kilómetros, después en 10, luego en 20, hasta que llegué el fin de semana pasado a correr casi 182 kilómetros en 24 horas”.

En ese sentido añadió “todo esto me prepara para Spartathlon de Grecia, para lo que estoy entrenando todos los días, por el momento en los entrenamientos estoy corriendo 200 kilómetros, pero la idea es ir en aumento hasta llegar a los 250”.

Otro de los desafíos de este certamen de Grecia 2019 en el que participará Sandra Rolón, es el económico, ya que entre el pasaje, estadía y demás la atleta necesita 8.500 dólares, “es mucha plata para mi, así es que estoy buscando sponsors para poder viajar. Ya tengo algo de ayuda pero todavía me falta. Igualmente estoy muy contenta, porque ya figuro en la lista de atletas del Spartathlon de Grecia 2019, y sé que si Dios me permitió formar parte de ese selecto grupo, también me brindará los recursos para poder viajar”.

En referencia al tema económico Sandra agradeció especialmente al gobernador de Misiones Hugo Passalacqua y al municipio de Eldorado, “sin la ayuda del municipio y del gobierno de Misiones, ni siquiera podría haberme inscripto en la competencia. Así es que nobleza obliga a agradecerles de corazón esta ayuda que me dieron”.

Para finalizar la atleta eldoradense señaló “mi sueño ahora es hacer una buena marca en Grecia, y llegar a la meta el 29 de septiembre que es el día del centenario de Eldorado como un regalo para mi ciudad, y siempre agradecida a Dios porque como siempre digo, si Él no fuera mi sostén y mi guía nunca podría haber logrado todo lo que logré. Todos mis triunfos se los debo a Él, que me da la constancia, la disciplina y la fortaleza en cada competencia”.

Orígen del Spartathlon

El Spartathlon intenta seguir los pasos de Filípedes, un mensajero ateniense enviado Esparta en el 490 a.C. para buscar ayuda contra los persas en la batalla de Maratón. Filípides, según cuenta el historiador griego Herodoto, en las guerras persas, llegó a Esparta el día después de su partida. Heródoto escribió: “En ocasión de la que hablamos cuando Filípides fue enviado por los generales atenienses, y, según su propio relato, vio a Pan en su viaje, llegó a Esparta en el día siguiente después de dejar la ciudad de Atenas”.

Con base en este relato el comandante John Foden, de la Royal Air Force, y otros cuatro oficiales viajaron a Grecia en 1982 en una expedición oficial para probar si era posible cubrir los casi 250 kilómetros en un día y medio. Tres corredores tuvieron éxito en completar la distancia: John Foden (37:37), John Scholtens (34:30) y John McCarthy en (39:00).

Al año siguiente, un equipo de entusiastas (británicos, griegos y de otras nacionalidades) de la Cámara Británica de Comercio Helénica en Atenas, dirigido por Michael Callaghan, organizó el primer Abierto Internacional Espartatlón Race. El evento se corrió bajo los auspicios de SEGAS, la Asociación Helénica de Atletismo Amateur.