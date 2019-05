EleccionesEnMisiones: contundente apoyo de Oscar Herrerra Ahuad hacia Tony Lindstrom en Oberá

En una visita planificada a la ciudad de Oberá el vice gobernador y candidato a gobernador por el Frente Renovador Oscar Herrera Ahuad se reunió con Tony Lindstrom para expresarle en persona su incondicional apoyo como futuro intendente de la ciudad anunciando que se pondrá el máximo compromiso y la mayor lealtad para trabajar por la gente.

Ambos candidatos se dieron mutuamente claras expresiones de afecto y expresaron como se escuchan uno a otro en el trazado de diferentes propuestas. Recorrieron las instalaciones del Parque de las Naciones y de las Termas de la Selva, compartiendo mates y proyectos a realizar en esos lugares, de caras a recuperar y valorizar esos espacios.

Lindstrom afirmó que tiene el equipo y las ganas de gobernar y asume el desafió de trabajar por Oberá con un fuerte componente en la participación en todos los niveles como las Comisiones Vecinales, nucleadas en un foro, las organizaciones intermedias como la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales y las agrupaciones de la universidad con las que ya estuvieron proyectando acciones para iniciar el 11 de diciembre una gestión con mayor acompañamiento del estado municipal. Agregó que hay que valorizar, hay que participar e involucrarse organizando las acciones barrio por barrio, para poder llegar a los 54 que componen el cono obereño y así hacer más y mejores cosas, desarrollando el sentido de pertenencia de nuestra gente.

Por su parte Oscar Herrera ya en el local de la promotora de Lindstrom rodeado del calor de la gente, manifestó emocionado que lo une una sólida amistad con Tony, que lo escucha y lo respeta y que apoya sin condiciones sus ideas, sobre todo las vinculadas con el turismo, con revalorizar el Parque de las Naciones y en ese sentido agregó que tiene que ser un destino más del programa “Conozco Misiones con mi escuela” y más aún, debe contar con un evento cultural por semana para cumplir con el anhelo de la Cámara de Turismo y de la Federación de Colectividades.

Asimismo, resaltó que hay 298 sublemas pero que quiso estar con Tony y su gente, aunque sea domingo y honrar su amistad y su compromiso dejando en claro que no hay otros intereses más que trabajar por la gente, por esa gente que hoy esta sin trabajo y que les dará a ambos la posibilidad de gobernar y también de trabajar, con su voto. Con un fuerte abrazo le expresó que el jueves no se cierra nada, que el jueves se abre una etapa nueva en la historia de Oberá y a las personas presentes les contó que Tony no es un hombre preocupado, sino que es un hombre ocupado y trabajador, que siempre fue un buen consejero y por lo tanto hay que salir a las calles a decirle a la gente que él es la mejor opción para la intendencia.