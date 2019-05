Desde el PAMI comunicaron la adhesión al paro del 29 de mayo

Carlos Valenzuela, Secretario General de la Unión de Trabajadores del PAMI de Misiones, expuso que este miércoles 29 se van a adherir al paro nacional, por lo que comunican a los jubilados que ese día no concurran a las oficinas ya que no habrá atención, aunque van a programar los casos de emergencia.

Carlos Valenzuela- FM Express

“Estamos atravesando una situación muy difícil, los trabajadores y mayormente los jubilados y pensionados”, afirmó el representante de PAMI, por lo que “sin dudas” acatan el llamado a tomar esta medida de fuerza.

En cuanto a la condición salarial de los empleados explico que están sufriendo debido al avance inflacionario que no da tregua: “El trabajador no percibe lo que tendría que percibir, y lo poco que gana lo gasta todo en impuestos y alimentación, y obviamente que no alcanza”, dijo Valenzuela.

Además, agregó que el servicio que están prestando no es el óptimo: “estamos trabajando a media máquina” y esto lo adjudica a la reducción de prestaciones y a la crisis económica. El PAMI se nutre en un 70 % de los aportes de los trabajadores activos y un 30 % de los jubilados, y por la gran pérdida de puestos de trabajos la situación se vuelve muy complicada, expuso el Secretario.