Continúan campañas gratuitas tramitar el DNI en móviles del CDR en Posadas

Desde Registro de Personas anuncian que hoy en el transcurso de la mañana los Centros de Documentación Rápida móvil se encuentran en el barrio San Isidro y a partir de las 15 horas el móvil se ubicará frente a la Placita vieja. Las acciones continuarán mañana en la Calle Vivanco y los que acudan a los CDR podrán obtener partidas, actas de defunción, de matrimonio, entre otros.

Hugo Fernández-Radio Provincia Misiones LT17.

Hugo Fernández, coordinador de los Registros de la Personas informó que los Centros de documentación Rápida (CDR) móvil desde altas horas de la mañana están brindando su servicio de trámites en el barrio San Isidro, frente al Foro de Seguridad y en la tarde la móvil se trasladará a la placita vieja, a partir de las 15 y hasta las 19 horas.

“Estamos entregando partidas de nacimientos, actas de matrimonio y de defunciones de 1969 en adelante en forma gratuita (…) todos los vecinos que quieran acercarse haremos pasaportes y otros documentos”, anunció Fernández.

El funcionario señaló que mañana será el último operativo para tramitar documentos de rápidamente en vista que se acerca la veda electoral y la móvil se ubicará en la calle Vivanco a partir de las 10 y hasta las 16 horas.

Solicitó a los ciudadanos que cuiden sus DNI porque de perderse, al solicitar otro, el documento previo se anula y desde Registro de Personas hacen todo el trámite y la denuncia, por ello, “a pesar de que aparezca su DNI, y su documento nuevo no viene de acá al domingo, usted no va a poder votar”.

“Debemos cuidar a full nuestros documentos para los trámites (…) será uno de los últimos operativos”. Recordó que la población no debe esperar los últimos días para retirar los documentos y que no hay excusa para para no retirar el documento a pesar de perder la constancia. “Si no tiene la constancia, que el titular venga no hay excusa para no retira el documento. El 99% de las personas pierde su constancia”.

SPM