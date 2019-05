Beck: “En la provincia siempre estuvimos cerca de la gente”

El intendente de la localidad de Comandante Andresito, Bruno Beck, quien buscará un nuevo mandato en las elecciones del próximo domingo en Misiones, aseguró trazó un panorama sombrío respecto al futuro de los municipios aunque destacó que desde la provincia siempre se estuvo cerca de la gente. “Nosotros en la provincia siempre hemos tratado de estar alado de la gente pero a veces eso no alcanza tampoco. Uno con el diálogo lo va llevando pero llega un momento que tiene que venir la solución. Por eso le decía el otro día al vice gobernador (y candidato a gobernador Oscar Herrera Ahuad) que él tiene que pensar en un plan que signifique la mejora a las familias vulnerables de su medio de vivienda, eso nos va ayudar mucho a resolver un problema grande”, aseguró el alcalde de la localidad del norte misionero.

Bruno Beck- Radio Libertad

Beck aseguró que buscará un nuevo mandato al frente de su municipio porque sabe que quedaron algunas obras inconclusas, entre las que mencionó el nuevo acceso al tránsito pesado, obra pendiente junto al estado provincial; el nuevo edificio para la municipalidad y el polideportivo, que está a un paso de avanzar con el llamado a licitación. “Voy a buscar un mandato más porque me han quedado demasiados cosas inconclusas y esto es lo que me obliga a redoblar el esfuerzo para poder continuar y quedar de alguna manera conforme con la gestión. Son cosas que le hacen falta a mi pueblo”, señaló.

Sobre la situación económica que atraviesan las comunas, Beck advirtió que la caída del Fondo de la Soja que dispuso el gobierno nacional fue muy dañina para los municipios y lamentó que esa situación les creó una especie de agujero negro. “La gente entiende que la situación económica nacional no nos acompaña en lo absoluto entonces uno trata de con los recursos escasos que tienen, llevarla de la mejor manera posible. En lo que llevo de mi gestión este ha sido el año más complicado”, lamentó y destacó la ayuda que recibió desde el Estado provincial. “Tuvimos la suerte de que la provincia nos de una ayuda extraordinaria, complementaria a la Coparticipación. Esto sí nos ha mejorado mucho la situación y nos permite una luz de esperanza para hacer algo más”, se entusiasmó.

Sobre el futuro, Beck se mostró pesimista debido al crecimiento de la pobreza que, según su percepción, se potenció desde el año pasado. “Cualquiera que sea el gobierno nacional que nos toca, vamos a tener años dificilísimos. Estructuralmente todos los municipios vamos a tener un problema importante que es el crecimiento de la pobreza. Resolver eso no es tan fácil teniendo en cuenta que las empresas no están en una buena situación y en vez de tomar gente, expulsan y eso nos trae problemas serios que tal vez desde la provincia no se ve. Se potenció desde el año pasado, diría que es más exponencial eso que otras cosas”, lamentó.