Por pago al Club de París, reservas cayeron u$s 1.449 millones en 2 días a su mínimo en el año

Según pudo saber ámbito.com, el jueves salieron de las arcas del BCRA u$s 559 millones con destino al club de países acreedores, mientras que este viernes la suma fue u$s 850 millones, lo que da un total de u$s 1.409 millones.

Por pago de deuda al Club de París, las reservas del Banco Central cayeron en dos días u$s 1.449 millones hasta tocar su menor nivel en lo que va del año.