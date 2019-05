¿Necesitas recuperar mensajes eliminados de WhatsApp? Acá te contamos cómo lo podes hacer

Whatsapp no tiene una base de datos madre en la que se guarden todos los mensajes de los usuarios. Con el único back up que se puede contar es la memoria del propio teléfono, la cual claramente no es infinita.

Al eliminar mensajes, estos desaparecerán del inicio. Es necesario aplicar un método un tanto rebuscado, pero efectivo. El nivel de dificultad va variando de acuerdo al tiempo que haya pasado.

Si se borraron en menos de una semana, lo único que debes hacer es desinstalar la aplicación de Whatsapp y volver a instalarla. La propia app crea automáticamente archivos de copia de seguridad de los datos diarios, los cuales se almacenan en la tarjeta de memoria. Así que cuando se vuelva a instalar la red de mensajería, se mostrará la opción de restauración.

Pasada una semana, el camino es más largo, pero aún se puede lograrlo. Los mensajes que datan de más de una semana se guardan también en la tarjeta de memoria: la ruta es sdcard/Whatsapp/Databases. Ahí vamos a ver carpetas con nombres como “msgstore-YYYY-MM-DD.db.crypt” donde las Y y las M son números que hacen referencia a fechas.

Lo primero que hay que hacer es cambiar el nombre del archivo msgstore.db.crypt por uno ligeramente diferente, como Viejomsgstore.db.crypt. Luego, guardar todos los archivos de las fechas que le interesan en una carpeta con el nombre msgstore.db.crypt. Por consiguiente, se deben borrarlos y reinstar WhatsApp, y cuando pida hacer una restauración, va a tomar los mensajes viejos guardados en la nueva carpeta.

¿No te animás a hacer todo eso?

La siguiente opción es descargar un programa llamado Android Recovery, el cual permite acceder a videos, imágenes, audios y mensajes antiguos de Whatsapp. Eso sí, se necesita de una computadora y un cable USB. El mismo software va a preguntar qué datos se desea recuperar.

Fuente: Experiencia Tecno.