“Honor y respeto”: el emotivo mensaje patrio de un docente del Janssen a sus alumnos

En el marco del 51° Aniversario del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen y la conmemoración de la Revolución de Mayo, el Prof. Hernando Amarilla compartió algunas reflexiones en la tarea de transmitir como docente del Instituto Politécnico Arnaldo Janssen un mensaje a los estudiantes y comunidad educativa, que consideró, con humildad y sencillez, “de alguna manera enlaza firme y en alto, la historia de la Patria con la Revolución de Mayo, con nuestro presente”.

Discurso completo en el marco del “51° Aniversario” del Instituto Polítécnico San Arnoldo Janssen:

¿Qué es el Janssen?. O mejor aún, la pregunta sería: ¿qué significa, para cada uno de los que formamos parte, ser del Janssen?

Al primer interrogante se nos cruzarán varias respuestas simples: el Janssen es un colegio técnico, es un instituto politécnico dirán otros pa´ ser más precisos. Si seguimos profundizando seguramente aparecerán algunas respuesta como “… es un edificio”, y otras tantas que definirán las personas. Y todas son correctas y provienen de la simple observación de lo que vemos, como paredes, techos, pisos, ventanas, puertas que en su conjunto forman una estructura edilicia donde funciona un colegio técnico, en este caso.

Bien, se podría decir que todo ya está dicho y no hay nada que profundizar con esta pregunta.

Pero, pasemos mejor a ver qué ocurre con la otra pregunta: ¿qué es ser “Del Janssen”?

Y a ver… “ser del Janssen es…. es…. Esteee….. ¿Me repite la pregunta profe?”

Otro responderá: “Siii yo, ser del Janssen es lo más, es lo mejor, somos los mejores únicos técnicos papá, el Janssen es “The best” (golpe al corazón).

Y que bueno sería creer todo esto, pero tenemos un problema. Así como con la anterior pregunta, si observamos simplemente un poco nuestro comportamiento diario, el interrogantes es ¿qué veríamos?.

Veríamos a alumnos y docentes orgullosos de venir semana tras semana a compartir parte de nuestra vida, juntarnos todas las mañanas para izar nuestra bandera y unir nuestras voces para saludarla. “Concédeme Señor la fortaleza y el amor para mantener encendido el fervor por nuestra patria representada por esta bandera de nobles ideales fiel mensajera hija de la libertad”.

Y así….180 días multiplicado por 6 años nos da un aproximado de 1080; descontando feriados,

asuetos, etc., etc., etc.

Uds, queridos alumnos, escucharán mil veces la misma oración todas las mañanas al momento de izar nuestra enseña patria. Y ahora les pregunto, de esas mil veces, ¿cuántas verdaderamente lo dijeron?

Y ni hablar de nosotros los docentes, estamos no 6 años sino 30 años escuchando todas las mañanas el mismo saludo, 30 x 180 = ….5400 siendo generosos o 5000 veces.

No solo nuestros alumnos tienen esa mala costumbre de no participar, será que nosotros los “adultos”, los referentes, sus “profes” estamos enseñando con el ejemplo…equivocado?



Volvemos: ¿qué es ser “Del Janssen?

Será que es ser vago e irrespetuoso de nuestros símbolos, porque si no ponemos el Himno Nacional cantado nos damos cuenta que nadie tiene ganas de cantar?.

Será que nuestro himno es denso, pesado, aburrido, encima hay que pararse “derecho” y la “prese” nos obliga a sacar las manos de los bolsillos?

“Fruta!!! Por qué no se dejan de jorobar y la hacen más corta: 3 minutos 40 segundos dura aproximadamente nuestra canción patria”.

Si.. 3 minutos 40 segundos que no podemos pararnos firmes, dejar de mascar chicle en señal de RESPETO.

Pero…. ¿respeto a qué?. A una canción, a un pedazo de trapo de colores. “Noooo eso no va más bro, ya fue”. “Los milenians tenemos otra onda, somos otra generación “man”, eso de la banderita, la escarapela son para los nenitos de primaria, nosotros, nosotros somos técnicos, loco, únicos técnicos. Cansa eso de la bandera, el himno, misionerita y encima nos tenemos que “fumar” a este pelado que no para de hablar”. “Que termine ya, así nos vamos todos de joda… Viva la Patria, viva la patria, y…. sale fulvo hoy?”.

Así queremos pasar a otra cosa, como si nada importara. A ver que pusieron “en el grupo lo vago”… Viva el Janssen!!

¿Eso es ser “Del Janssen”? Es ser copado, buena onda, pero también sin valores ni respeto. …..Uhmmmmmm……….

Me parece que todos estamos orgullosos de ser “Del Janssen”. Y a mucha honra cuando alguien se entera que “sos un alumno” o un “profe” del Janssen, porque desde la vereda del colegio para afuera, todos pisamos fuerte y nos enorgullecemos por “nuestra escuela”…al ser “Del Janssen”.

Pero ser del Janssen no es para cualquiera.

Para los profes es garantía de calidad: “ahhh si sos o fuiste docente del Janssen, sos bueno o muy bueno, no cualquiera pueda dar clases ahí”. Eso es lo que la gente dice ahí , de la puerta para afuera.

Y para uds. queridos alumnos, ser del Janssen no es para playitos, no todos aguantan la doble jornada. “Los del Janssen tienen aguante eeh eehh, guarda con esa. Colegio técnico

papito”.

Que orgullosos que somos de pertenecer a este instituto como de ser argentinos. Eso sí, el Diego, el “10”… The Best (golpear el corazón), es el más grande, si es argentino y Messi ahhh!!.

Messi Messi no canta el himno, es pecho frío no siente el amor por la camiseta.

Pero…¿y vos cantás el himno, no?.

Es así. Siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga de concreto reforzado con hierro torsionado del 12 en la nuestro.

Que problema….

Y me parece que nuestro problema es que somos muy argentinos, y los argentinos muchas veces nos enorgullecemos de ser chantas, de ser los más vivos, los más inteligentes, pero inteligentes para hacer maldad.

No estamos entendiendo que la cosa pasa por otro lado, que si hay un culpable de todo lo malo que nos pasa, es justamente ése que aparece cada mañana frente al espejo. Cuando por fin entendamos que el cambio empieza por mí, todos los días, y que no importa si el que está a mi lado hace mal las cosas.

“YO voy a hacer lo correcto porque YO si tengo valores, me los enseñaron mis padres y después mis maestras de primaria me volvieron a explicar, y terminamos hoy escuchando al profe Amarilla recordando que ser buena persona es mejor que andar por la vida sin ley, sin respeto ni principios”.

¿Recuerdan que le dijo el Tío Ben a Peter Parker?: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Yo les digo, queridos alumnos, que ser estudiante de esta “Gran Escuela” conlleva también una gran responsabilidad.

Ahora si… para concluir esta pequeña reflexión voy a tomarme una licencia poética, primero voy a leerles el texto original de las palabras de nuestro Prócer y Padre de la Patria, el General Don José de San Martín.

San Martín le dijo a su ejército: “Compañeros del Ejército de los Andes: Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos; sin duda alguna los godos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje”.

Con el mayor de los respetos que se merecen estas palabras, las voy a utilizar para despedirme en mis reflexiones, pero realizando algunos cambios para que sea más preciso a nuestro contexto actual, y si podemos despertar ese orgullo argentino y del ser “Del Janssen”, los invito a todos a volver a entonar las estrofas de nuestro himno nacional a viva voz.

Compañeros del Instituto Janssen: Ya no queda duda de que un temible enemigo viene atacando; sin duda alguna las malas costumbres, la cobardía, la vergüenza creen que estamos cansados de pelear y que nuestros principios y valores ya no sirven, pasaron de moda.

Vamos a desengañarlos. Esta batalla se la vamos a hacer del modo que podamos.

Si nos sentimos cansados y agobiados, amigos y compañeros que nos banquen no nos han de faltar; cuando no veamos salida a nuestros problemas un profe, un prece, un colega. Siempre, y crean en mí siempre, van a tener a alguien para tendernos una mano y, si es por el Janssen, hasta las pelotas señores dejo.

Seamos auténticos hombres de “HONOR”, que lo demás no importa nada. La muerte es mejor antes que ser esclavo de la mentira y la falta de valores.

Mis queridos alumnos, prometamos no bajar los brazos hasta ver a nuestro querido colegio con la grandeza que se merece, dejemos bien en alto el nombre de nuestro instituto, y cuando el Eterno que preside el Universo nos llame, partiremos a su encuentro como verdaderos y únicos hombres de honor.

Viva el Instituto Janssen….Viva la Patria…. Vivan las Escuelas Técnicas!

(*) Prof. Hernando Amarilla

MEP Jefe Sección Electrónica

Instituto San Arnoldo Janssen

PE