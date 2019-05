“En este momento tan díficil, la Patria nos necesita unidos”, subrayó Passalacqua al evocar la gesta de Mayo

El gobernador Hugo Passalacqua, ante un público multitudinario, acompañado de su Gabinete en pleno y autoridades de todos los Poderes del Estado reseñó en San Vicente que “el primer recuerdo que viene a la mente cada 25 de Mayo, es que Misiones fue la primera provincia patria que reconoció a la Junta de Gobierno de 1810, en Candelaria. El primer sostén que tuvo la patria fue la provincia de Misiones”, afirmó el mandatario.

A media tarde de este sábado de conmemoración de los 209 años de la Revolución de Mayo, Passalacqua encabezó en la Capital de la Madera, el acto central que como cada año desde 1811 se celebra en comunión con el pueblo, vestido de celeste y blanco, en las calles de pueblos y ciudades de todo el país.

En los discursos que siguieron a los rituales del acto patrio, tanto la docente de la escuela nocturna N° 15, Marta Ofelia Salina, como el intendente local Valdomiro Dos Santos y el mismo gobernador Passalacqua mencionaron los momentos difíciles que atraviesa el país y mencionaron como elemento distintivo y necesario para estas horas, la “unidad” de todos.

Passalacqua, visiblemente emocionado, hizo una reseña encendida de los momentos decisivos de la génesis de la Patria, en mayo de 1810, en Buenos Aires. Después de relatar la anécdota de Juan José Castelli, cuando fue a solicitar un Cabildo Abierto al entonces virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, concluyó la mención histórica con un paralelismo con el acto eleccionario del próximo domingo 2 de junio, en Misiones. “Se hace el cabildo abierto, un día de frío como hoy; llovía, sala capitular llena, todos desorganizados… el que más gritaba se llevaba la razón…comienza la asamblea y nadie sabía mucho qué hacer. Belgrano le empuja a Castelli que diga unas palabras, que fije posición, que diga lo que durante tantos años habían pensado. La pregunta era ¿dónde estaba el Poder si el rey estaba preso? Y Castelli tuvo unas palabras que fueron maravillosas: ‘El poder está en la gente’…era la que estaba en la Plaza de la Victoria. El Poder está en la gente…y el domingo que viene va a estar donde tiene que estar, en esta gente. El poder está en ustedes, ejérzanlo con todas las ganas del mundo”, cerró el mandatario.

Al retornar el hilo de los hechos vividos en mayo de 1810, continuó Passsalacqua: “Terminan de jurar y sale Saavedra al balcón. Pide al pueblo de las Provincias Unidas…unidad. Y es este también, un momento de unidad. Estamos en un momento muy difícil de verdad y la patria nos necesita juntos. Es el momento de cuidarnos entre los misioneros y de ser más libres que nunca. No quiero que vengan de afuera a decirnos qué hacer, ni qué pensar…ni dónde ubicarnos, ni qué leer”, volvió a clamar el Gobernador, además de reiterar que “queremos Misionerismo, hacer la cosa a la nuestra, como lo hicimos siempre los misioneros y no nos fue mal. Misiones la va remando, gracias a su pueblo, no a su gobierno…gracias a sus hombres y a sus mujeres, que no se cansan de trabajar, pese a la dificultad”.

Para cerrar su discurso en la fría tarde sanvicentina, Passalacqua expresó su deseo que “este ejemplo que da el pueblo de Misiones, el primer pueblo revolucionario, lo tome la gente, dirigentes empresariales, sindicales, políticos a quienes vemos todos los días en televisión peléandose en Buenos Aires, cuando no es momento; hay que ser serios, serenos, simples, serenos, modestos, humildes, trabajadores…hay que estar cerca de la gente…¡Viva la Patria!”.

En la continuidad del acto y tras las autorizaciones de rigor, comenzó el desfile cívico militar, seguido de cerca por miles de personas que engalanaron la ceremonia de festejo de tan importante fecha en el calendario patrio.