Contudente victoria de Siglo XXI sobre el club Tokio

El equipo Siglo XXI tuvo una victoria como visitante y venció a Tokio por 101 a 95 en el cierre de la fase regular de la Liga Provincial. Mariano Kuprasz fue el goleador del juego con 30 puntos, seguido por Matías Schoffen con 25 unidades.

Con pasajes de alto vuelo en su juego ofensivo, los aurinegros dominaron el trámite del partido superando a su rival por momentos hasta por más de 20 puntos. Una victoria que confirma el auge y buen desempeño en el nivel de juego de los de Puerto Rico de cara al inicio de los playoffs.

Con esta victoria siglera y la obtenida por Mitre frente a AEMO por 79 a 57 se definieron los cruces de cuartos de final que quedaron de la siguiente manera: Tirica (2°) vs AEMO (7°), Luz y Fuerza (3°) vs Mitre (6°) y OTC (4°) vs Siglo XXI (5°).

Los playoffs se jugarán al mejor de 3 partidos con ventaja de localía para los equipos mejor posicionados, Tokio por finalizar en la primera colocación avanzó directamente a semifinales. Se espera que los cuartos de final den inicio el próximo viernes.