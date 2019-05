El candidato a concejal Nino Calcaterra quiere conocer el estado patrimonial de la Municipalidad de Posadas

Candidato a primer concejal por el sub lema Ciudad Sana del Frente Renovador que lleva como candidato a intendente de Posadas a Juan Manuel Holtz, Saturnino “Nino” Calcaterra, detalló en entrevista con Radio Libertad, los proyectos que tiene en carpeta para implementar en caso de acceder a una banca en el Concejo Deliberante, donde destacó priorizar la recuperación del trabajo y el empleo con cursos de capacitación para los jóvenes.

Nacido en Santa Inés, “el apellido por ahí confunde un poco pero somos de raíces guaraníticas” aclaró este técnico egresado del Jannsen, propietario de una pyme constructora en la provincia de la que destacó que “hoy estamos pasando bastante mal, no solamente las pymes sino fundamentalmente la clase obrera y nosotros que somos dadores de trabajo estamos tocados”, al respecto detalló que, “hay una problemática muy importante de la falta de aporte o desvío de fondos que por ley correspondían a la provincia en fondo FONAVI que repercute enormemente en el sector de la construcción así como en otros sectores, todos están enganchados unos con otros, debemos tener en cuenta que el sector de la construcción motoriza otros sectores, el 50 por ciento de los materiales que se utilizan en la provincia son misioneros para hacer vivienda social”.

Sobre su actividad en el Concejo Deliberante, Calcaterra dijo que “el aporte mío creo que podría ser bastante importante para el municipio porque no solamente apuntamos a generar trabajo que es lo difícil sino también la problemática de Posadas, recolección de residuos y hago hincapié en la experiencia. Escuchaba que el parque vial de Posadas tiene doce años de antigüedad y eso me preocupa porque veo el deterioro de los camiones, el alquiler de camiones de terceros, por eso me gustaría saber el estado patrimonial del municipio y en base a eso trabajar en el mantenimiento, creo que si hoy estamos alquilando y tenemos un parque vial un gran porcentaje parado trataremos que eso se revierta”.

Como otros candidatos, quien encabeza el la lista de concejales del sub lema Ciudad Sana, consideró que Posadas no es solamente las cuatro avenidas, “en la periferia hay una gran franja de personas que necesitan, si llevamos agua, si llevamos servicios públicos, les damos un lugar donde puedan tener un núcleo húmedo la provincia se ahorraría mucho en salud”.

“Desde el sub lema –continuó- tratamos de sanear, que sea saludable para todos los vecinos no solamente los límites de las avenidas hoy es una gran ciudad, todavía tenemos mini basurales en Cocomarola al fondo, en todas esas cosas hay que trabajar profundamente y creo que podemos aportar desde el concejo”.

Sobre la obtención de recursos para sostener la obras y propuestas que desarrolla, Calcaterra priorizó la optimización de los recursos propios, “creemos que dentro del municipio hay gente que no está haciendo lo que sabe, queremos capacitar a esa gente para que pueda ocupar lugares, vamos a tratar de no ingresar más gente a la Municipalidad, por eso insistimos en la creación de trabajo genuino, no vamos a pedirle al ciudadano un voto por un puesto, eso hay que dejar de lado y proponer otras alternativas para el joven para la persona que está sin trabajo”.

Agregó que la otra parte con respecto a recursos, es la de gestionar fondos nacionales, destacando que “Nación no está enviando los recurso que tiene que mandar, tanto coparticipable como para los municipios, hoy no está devolviendo ni el 10 por ciento de lo que la provincia aporta pero dentro de Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación hay una Subsecretaría de Municipalidades donde uno puede presentar un proyecto, una Secretaría de hábitat donde atienden obras de saneamiento, hay que reclamar, hay financiamiento, hay experiencia de otros municipios que trajeron fondos pata hacer obras”.

Sobre la juventud el candidato a concejal detalló que están trabajando a los barrios tratando de informar a los jóvenes sobre talleres de oficios y artes precisando ejemplos como el de la construcción cuyo sindicato la UOCRA tiene una escuela donde enseña electricidad, plomería, carpintería a los afiliados y no afiliados, además de proponer escuelas con talleres manicura y otros oficios mencionando también a otro sindicato como el de los Gastronómicos que tienen una escuela y capacita a sus afiliaos”.

Comentó, además, una experiencia que realizaron en el barrio San Jorge, “después de una reunión propusimos hacer una feria que resultó con gran éxito, un grupo de personas llevaron sus productos y una nutricionista del sub lema les enseño a hacer panes integrales” y enfatizó que “a los jóvenes decirles que se puede mejorar entre todos, tratar de superarse”.

Por último destacó las obras que hace el Gobierno provincial con fondos propios, y mencionó una estadística del área de su actividad, la construcción, destacando que “en 2015 había 480 mil obreros de la construcción en el país y hoy estamos con 120 mil obreros”, pidiendo que el Gobierno nacional ayude a pymes, “las grandes obras centradas en CABA y un sector del conurbano bonaerense, que destine el 20 por ciento de eso para que nosotros podamos por cada obra se generan muchos puestos de trabajo directos e indirectos”.

EP/E.J.