YES TO MATE!, continúan las acciones para consolidar a la Yerba Mate Argentina en el mercado internacional

La estrategia del Instituto Nacional de la Yerba Mate orientada a aumentar las exportaciones conquistando “consumidores globales” para la Yerba Mate Argentina tiene como siguiente posta la participación en la “Feria Summer Fancy Food Show”, que se desarrollará en la ciudad de Nueva York, del 23 al 25 de junio próximo. El calendario de ferias y eventos había arrancado en febrero pasado, con la presencia de ocho establecimientos yerbateros en el Pabellón de Yerba Mate que el INYM construyó en “Gulf Food 2019”, la feria alimenticia más importante de esa región, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Estas actividades forman parte de la agenda de eventos internacionales claves para impulsar el desarrollo de nuevos mercados y la consolidación de los ya existentes. “Comenzamos en el 2013, haciendo un replanteo de la estrategia en Mercados Internacionales. Definimos pasos y objetivos. Uno de los primeros fue reforzar el posicionamiento de nuestra yerba mate como uno de los productos exportables de la Argentina, tanto como el vino, la carne o los granos. Para ello confeccionamos una agenda inicial con numerosas intervenciones en acciones internacionales, muchas de ellas en conjunto con Cancillería, la ex Fundación Exportar, delegaciones Argentinas en el exterior del país; entre otros organismos”, señaló Carlos Coppoli, subgerente Marketing y Comunicación del INYM.

En ese sentido, añadió que en la segunda etapa que se encuentra en marcha la estrategia está orientada a incrementar el consumo en forma selectiva, conquistando consumidores locales de cada uno de los países abordados (consumidores globales) con acciones que se mantienen durante todo el año, gestadas y supervisadas por el INYM, pero diseñadas e implementadas por profesionales locales, para que la audiencia objetivo las reciba y las sienta como propias. “Entendemos que es mucho más probable que una persona ajena a nuestro producto y a nuestras costumbres adopte la yerba mate si se la presentamos de una forma mucho más cercana a su paladar o a sus costumbres alimenticias. De hecho, son muy pocas las propuestas relacionadas al mate cebado tradicional que trabajábamos en los mercados externos”, explicó Coppoli.

Estas acciones continuas que buscan darle visibilidad a la yerba mate comenzaron en Chile hace tres años, siguieron en los Estados Unidos y actualmente se incorporó a Europa, a través de Francia, España y Alemania. En este esquema de sumar “consumidores globales” también se encuentra India, un mercado que está desarrollando básicamente desde cero y que tiene un enorme potencial de cara al futuro; aunque muy diferente a los otros países donde ya existe lo que se conoce como “consumo nostálgico”, conformado por argentinos residentes en esos lugares. En otro lugar preponderante se encuentra Siria, el principal mercado de exportación de la Yerba Mate Argentina.

“La selección de estos destinos – resumió Coppoli – responde a un análisis previo que considera múltiples variables como los potenciales consumidores, las barreras de entrada arancelarias y paraarancelarias, las barreras culturales o idiomáticas; la cercanía y la potencialidad del país en sí y de la región que influye. De esta forma, vamos colocando puntos y trazando líneas en el mapa que nos permiten entender mejor y realizar acciones más efectivas en su conjunto”.

“SI AL MATE” (YES TO MATE)

El año pasado cerró con un récord en las exportaciones, con 43 millones de kilos enviados a 41 países; liderados por Siria con 34,5 millones de kilos y por Chile en segundo puesto con casi 4,5 millones. Los embarques a Estados Unidos ocuparon el quinto lugar, 510 mil kilos; prácticamente el doble que cinco años atrás.

Uno de los objetivos del INYM es, precisamente, que la yerba mate se instale definitivamente en el mercado estadounidense, que trascienda el llamado “segmento nostálgico” de los materos que emigraron a ese país y se convierta en una alternativa más amplia como bebida funcional (combinada con otras) y saludable. Desde 2014, la planificación incluye la participación en “Summer Fancy Food”, la principal feria alimentaria y de bebidas de América el Norte. Este año el INYM facilitará la participación de diez establecimientos yerbateros, quienes compartirán un espacio de 75 metros cuadrados para exponer sus productos, demostrar la versatilidad de la yerba mate y difundir sus propiedades benéficas para la salud humana.

Pero la promoción en los Estados Unidos no se agota en los tres días de la feria, sino que se extiende a lo largo del año con el impulso que tomó la comunidad “Say Yes To Mate” (www.sayyestomate.com), un espacio creado en el año 2016 por el INYM y un equipo de profesionales de Estados Unidos con la finalidad de darle visibilidad a la Yerba Mate Argentina y que los estadounidenses le digan “SI! al Mate”. Se basa en un ámbito digital, una comunidad en internet donde se brinda información y se plantean diferentes acciones y eventos relacionados con la Yerba Mate impulsados por un equipo de “influencers” cuidadosamente seleccionados para intervenir en diferentes campos de interés como nutrición, fitness, coctelería, té, vida sana o cocina. “Say yes to mate” (“@yestoyerba” en Instagram y en Facebook) lleva poco más de dos años y es liderada por la nutricionista Keri Glassman, una reconocida “influencer” de redes sociales y considerada como una auténtica gurú por los amantes de la vida sana.

“Este año el programa de acciones en busca de los consumidores globales continuará con la participación de la Yerba Mate Argentina en eventos que se desarrollarán en los próximos meses en Chile y también en la principal feria alimentaria que se efectuará en el mes de octubre en Alemania”, finalizó Coppoli.