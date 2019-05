Scioli: “En este momento del país hay que comprometerse y yo me la juego”

Daniel Scioli consideró hoy que “en este momento de la Argentina no puedo ser indiferente, siento que hay que comprometerse y yo me la juego, no especulo, me siento con la capacidad de poder sacar el país adelante y por eso vengo luchando por aportar mis ideas”, durante un Congreso Educativo de Ajedrez, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata y que lo tuvo además como protagonista de una sesión de partidas simultáneas.

En declaraciones realizadas aquí, el precandidato presidencial sostuvo que “no se trata de una voluntad descolgada, quiero ser Presidente convencido que, a partir del único camino que plantea el Gobierno, yo planteo una visión desarrollista, con más protección a la industria nacional, contraria a este ajuste”.

“En las PASO estarán expuestas las candidaturas y será la gente la que decida. Mientras tanto, la discusión entre los políticos no será la que le solucione los problemas que están llevando a que cada vez haya más pobres y la clase media se hunda”, agregó el diputado nacional.

En esa línea, acotó que “yo soy opositor al Gobierno, pero no a la Argentina y siempre privilegio cómo puedo ayudar al país. La gente lo que quiere fundamentalmente es amplitud, puntos de encuentro, y por eso dialogo con todos los sectores. Y aún con visiones distintas que podemos tener desde distintos espacios, el denominador común que nos une a todos los peronistas es la preocupación por la gente”.

Scioli se refirió además al impacto que generan a nivel local las políticas de ajuste, ubicando nuevamente a Mar del Plata entre las ciudades del país con mayor índice de desempleo. “La industria textil, la pesquera, el comercio sufren las consecuencias de medidas que ha tomado el Gobierno nacional y que claramente han sido erróneas, en perjuicio del mercado interno”.

Compartió la actividad con el conferencista español Leontxo García, los Grandes Maestros Pablo Zarnicki y Jorge Rosito y autoridades de la Federación de Ajedrez local, destacando la masiva participación de niños y jóvenes en esta disciplina.

