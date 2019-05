“Más allá de las sentencias los jueces tenemos que empezar a hablar”, afirmó la ministra Liliana Picazo  

Esta mañana se concretó la firma de un convenio que permitirá la capacitación de periodistas en temas inherentes al Poder Judicial y a su vez los propietarios de medios se comprometen a difundir todas las acciones judiciales. La Ministra del STJ, Liliana Picazo destacó este acuerdo y aseguró que “es espectacular lo que ha pasado entre los medios y la justicia…(). Abrimos las puertas del STJ”.

La firma fue entre el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, y los representantes de la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión (CaPPRyT), presidida por Ariel Sayas.

Estuvo presente en la firma del convenio la ministra del STJ Liliana Picazo quien asumió el compromiso de estar en todas las capacitaciones. Picazo es reconocida en el ámbito judicial por su gran conocimiento y experiencia. Empezó en el Poder Judicial hace 45 años ocupándose de expedientes. Fue jueza entre 1987 y 1991, año en que asumió como fiscal del Tribunal Penal Uno, cargo que desempeñó hasta ser designada ministra del STJ, hace dos años.

Aseguró que diariamente tenemos noticias penales. “Llegó el momento de comenzar a pensar en cómo damos la noticia al ciudadano por hechos que suceden todos los días en una sociedad cada vez más conflictiva”, señaló.

Sostuvo que “más allá del viejo dicho que las sentencias hablan por los jueces, tenemos que empezar a hablar todos los días”, afirmó. Explicó que el objetivo de una sentencia es dar paz social, y se debe poner el eje en la respuesta que se le da a la persona que se le quitó un derecho, para sea entendible para esa persona y para todos.

“La motivación social el único canal que tiene es la prensa, entonces no le podemos cerrar la puerta. En ese camino estamos abriendo la gran puerta. Abrimos la puerta del STJ a este encuentro y todos los sábado nos encontraremos para saber qué necesitan y nosotros decirles de qué manera se puede convenir un anuncio que no dañe a la víctima en casos que no tienen sentencia todavía”, expresó.

La Ministra del STJ aseguró que se debe trasmitir los hechos de manera que den tranquilidad a la gente. “Porque tenemos marchas que son legitimas por días enteros y todos nos encerramos en los despachos. Yo debo poder salir y decir lo que está pasando. Entonces un comunicado consensuado es sanador”, reflexionó sobre el rol de los jueces y los medios. Asimismo agregó que “a veces la justicia es silenciosa y la prensa sensacionalista. Tenemos la obligación de informar y con datos que no dañe más a los involucrados en el proceso”, manifestó.

