José Luis Espert: “No vamos a usar la Argentina como un conejillo de indias para que la gente siga sufriendo experimentos”

El candidato presidencial y economista autodenominado libertario propone la creación de Tratados de Libre Comercio (TLC) con grandes potencias, convertir a la Argentina en un mercado atractivo para inversores internacionales y flexibilizar las condiciones laborales para disminuir las tasas de desempleo y combatir la inflación. Espert presentará hoy en Posadas su segundo libro titulado: “La Sociedad Cómplice” en una reunión que se realizará a las 19:30 horas en el Hotel Julio César.

El mediático economista José Luis Espert presentó las propuestas centrales su plataforma de campaña en una entrevista con Misiones Online. Para combatir la inflación propuso cuatro “acciones fundamentales”. La primera consiste en reducir la emisión de pesos, algo que reconoce que el Gobierno de Macri comenzó a hacer, advirtió empero que sólo con eso no alcanza e instó a promover un programa económico que resulte creíble para convertir a Argentina en un mercado atrayente para las inversiones extranjeras, que según el economista llegaría con mayor facilidad si se avanzara en Tratados de Libre Comercio con las grandes potencias del mundo, especialmente Estados Unidos.

Para Espert el otro gran desafío es salir de la economía indexada en la que salarios públicos y jubilaciones dependen de otras variables para pasar a uno en el que “se paga si hay plata y si no hay no se paga o se paga lo que se puede”.

Por último, propuso “mirar la convertibilidad”, lo cual -aclaró- no significaría dolarizar la moneda. Propuso analizar la convertibilidad, aunque después dijo que “no sé si lo haríamos” y trascartón recordó que la única vez que Argentina tuvo seis años de estabilidad fue con la convertibilidad. “Después eso terminó en un desastre, pero eso fue por otras causas, no por el dispositivo que se armó para bajar la inflación”, dijo.

Se manifestó en contra de la posibilidad de dolarizar la economía, afirmó que “son propuestas sin sustento”. “Nosotros damos propuestas concretas y con sentido común, disponibles y que le hagan bien a los países, de 193 países, dos solamente no tienen moneda propia por tanto nosotros no vamos a usar a la Argentina como un conejillo de india para que la gente siga sufriendo experimentos”.

En relación a las reservas que en la última jornada cayeron en más de US$550 millones, recomienda no alarmarse, pues no ve una situación como en el 2015 donde la economía quedó sin reservas. Señaló que las reservas disminuyen porque la gente y las empresas opta por ahorrar en dólares porque no confía en la moneda local. “Eso refleja un Gobierno que ha roto tanto credibilidad que la gente, que esta debe comprar dólares”.

Reforma laboral

Para Espert, uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado laboral tiene que ver con los altos niveles de empleo en negro. Recordó que de los 12 millones de trabajadores que se desempeñan en el sector privado en el todo el país, 5 millones no están registrados y consideró urgente reforma que genere leyes laborales orientadas a los trabajadores que se encuentran en negro.

“Tenemos el 40% de los trabajadores están trabajando sin ninguna protección, ningún derecho más allá del derecho a trabajar que no debería estar en negro. Ahí el despido es sin indemnización, la flexibilización es total. Las leyes laborales son para los que están en blanco”.

Consideró urgente una modificación de la legislación laboral que permita a las empresas pequeña o que enfrente situaciones complejas, despedir personal pagando una indemnización pero que esa indemnización no lleve a la quiebra a la empresa. “Debemos poner un límite al monto de las indemnizaciones, porque tampoco los puedes dejar en cero, pero no puedes llegar al punto de que la empresa corre el riesgo de quebrar, porque en lugar de tener un desempleado tendremos 20”.

El candidato libertario propone quitar poder a los sindicatos. En ese sentido consideró que las organizaciones obreras no tienen por qué manejar obras sociales y que no son eficientes en esa tarea. “Estamos pensando en la eliminación de muchas leyes, por ejemplo, la cuota sindical que la paga 100% el empleado, no es una carga patronal, pero el empresario está obligado a retenerle al empleado ¿Cómo el empresario va a ser agente de retención del sindicato? Esto no puede ser”, argumentó.

Indicó que tanto la cuota sindical y los aportes de obras sociales a estas organizaciones terminan encareciendo el costo laboral, lo que termina en detrimento del trabajador. “El trabajador prefiere trabajar por un mal salario que no trabajar. El trabajador quiere trabajar, le tenés que dar con un caño para que no quiera trabajar. Estos sobrecostos los termina pagando el trabajador. Toda la reforma laboral está pensada para el trabajador desposeído”.

Factor político

En el plano político, consideró que la decisión de Cristina de no presentarse como candidata a presidente le generó un problema a Macri, porque ya no tiene enfrente al rival con el que más cómodo se siente. “Me parece que Cristina está intentando hacer a escala nacional lo mismo que está haciendo en elecciones provinciales en las que baja al candidato kirchnerista en favor de lograr una unidad dentro del peronismo para ganarle a Macri”, analizó.

Observó que el presidente se equivoca cuando insistentemente manifiesta que el único camino posible es el que su gobierno está transitando en la actualidad. “Las encuestas demuestran con cada vez mayor claridad que la gente no lo puede ver más a Macri y con toda la razón del mundo, porque le vinieron a proponer un cambio y la reventaron a devaluaciones, tarifazos, impuestazos como siempre”, señaló.

Aseguró que si Macri lo convocara a dialogar iría, pero aclaró que su proyecto está en las Antípodas al de Macri. “Creemos en una economía abierta al mundo, que comercie con el mundo, que tenga un estado razonable, que cobre impuestos razonables, Macri aumentó los impuestos creó más planes sociales. Macri no cree en nada de lo que creemos nosotros”, afirmó.

Seguidores juveniles

Durante sus campañas se evidencia una audiencia juvenil que lo sigue, para Espert esto demuestra que la propuesta que ellos brindan es una propuesta real, pensada porque los jóvenes que asisten a sus convocatorias son chicos que adquieren el libro, están informados y sustentan su voto.

“Estos son chicos que han nacido después de la crisis del 2001 y que han nacido en un contexto de libertad absoluta y tecnología, la maravilla de la globalización y telecomunicaicones y se creen dueños de su vida y está bien que sea así”, acotó.

Recordó la presentación de su libro hoy a las 19:30 horas en el Hotel Julio Cesar.