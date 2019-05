Firma de convenio entre el STJ y propietarios de medios: “Este acuerdo permite una llegada más democrática a los ciudadanos”

Así lo destacó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, tras proceder a la firma del convenio que permitirá la capacitación de periodistas en temas inherentes al Poder Judicial.

El Salón auditorio “Dra. María Luisa Avelli” fue el lugar seleccionado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, y los representantes de la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión (CaPPRyT) para firmar el convenio para la realización de acciones conjuntas de cooperación e interés común.



Este viernes 24 a las 9hs. se desarrolló la ceremonia en la cual firmaron el convenio de colaboración el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, y el presidente de la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión (CaPPRyT), Ariel Sayas.

Sayas manifestó su satisfacción y declaró el momento histórico que se está viviendo al decir “alguna vez se imaginaron que los dueños de medios estén reunidos en un lugar como este firmando un acuerdo con el Poder Judicial, era algo impensado”.



“A partir de ahora encontramos en el Poder Judicial Misiones, al que no me canso de agradecer, marcos y criterios que para nosotros son extremadamente importantes por los temas que están en la agenda periodística, marcando un gran desafío”, auguró Sayas y agregó que “como medios de comunicación tenemos una responsabilidad que no podemos eludir, por ello queremos estar preparados y nos comprometemos con la participación de carácter obligatorio para nuestros periodistas”.

El presidente del STJ insistió en la importancia que conlleva este paso que es “una oportunidad para cumplir con una parte de nuestra misión, con nuestro trabajo en el que necesitamos acomodar nuestra comunicación para que los ciudadanos puedan entender lo que decimos a través de nuestras resoluciones o sentencias y el único camino posible, para tener una llegada más democrática, es a través de los medios de comunicación”.

“Aceptamos la responsabilidad que implica capacitar o brindar las herramientas a los medios de comunicación que nos ayuden a construir una relación de confianza entre ambas partes”, concluyó el Dr. Zarza quien, al igual que el presidente de CaPPRyT, se mostró complacido con el comienzo de estas actividades.

El convenio establece la posibilidad de diseñar y organizar cursos, talleres y conferencias, que sean de interés y que reporten un beneficio científico y cultural para ambas partes, donde el STJ a través del Centro de Capacitación, podrá convocar capacitadores que pertenezcan o no al Poder Judicial, facilitar espacios físicos, y tecnología necesaria (canal on line, aula virtual, streaming, etc) en función de las actividades formativas que se realicen.

Acompañaron la ceremonia los ministros del STJ Drs. Roberto Rubén Uset; Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y Liliana Mabel Picaso; el Procurador General de la Provincia, Dr. Miguel Ángel Piñero, junto a autoridades y miembros de la CaPPRyT, autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; periodistas e invitados especiales.