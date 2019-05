Para el candidato de intendente de Posadas, Gabriel Nielsen, el cambio debe comenzar desde adentro de la Municipalidad

El candidato a intendente de Posadas, por el sublema Movimiento Positivo del Frente Juntos por el Cambio, Gabriel Nielsen, en los estudios de Radio Libertad, dijo que hay que empezar a ordenar la ciudad desde adentro de la Municipalidad a la que consideró “arcaica” en su metodología de trabajo y desde allí realizar el ajuste, palabra a la que no le tuvo miedo y destacó que “hay que decirlo con todas las letras”.

Luego de dos períodos como concejal, este posadeño que tiene dos hijos varones adolescentes y vive en el barrio Terrazas de Itambé Miní, se tomó un año sabático y regresa al ruedo político porque explicó, “quien se involucra en la vida política, como en la privada, tiende a evolucionar y a superarse, el primer peldaño como concejal lo cumplí y creo haber hecho mi contribución a la ciudad, con mis proyectos y ordenanzas y considero que es un desafío interesante tratar de estar en el quinto piso de la Municipalidad tomando decisiones importantes para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad de Posadas que, por cierto, hay varios problemas para solucionar”.

Agregó que creció en lo que llamó una “Argentina muy desordenada”, mencionando que pasaron gobiernos, buenos y malos presidentes, la hiperinflación, Cavallo y la convertibilidad, estallido social del 2001 para considerar que, “todo eso va formando un gen interior y llega un momento en la vida que uno dice bueno, si no hago algo por mí y por mis hijos quién lo va a hacer”.

Mencionó que se inclinó por la política a los 44 años, “vengo del palo privado y por motus propio no milité nunca en ningún partido político, somos clase media trabajadora y me involucre por iniciativa propia y me gusto por eso ahora me interesa tener una ciudad un poco más limpia, más ordenada, más segura, más iluminada, con actividades culturales, deportivas y otras cosas que veo que no tenemos”.

Ante la pregunta sobre cómo habría que empezar a mejorar la ciudad, Nielsen enfatizó que, “desde la Municipalidad, desde adentro para cambiar, la Municipalidad es arcaica, la metodología de trabajo es arcaica, el formato de gestión es arcaico. Entiendo que la Renovación con sus candidatos no han encontrado la vuelta en este sentido, más allá de algunos logros, la gestión de Orlando Franco tuvo algunos logros y en Losada el logro que veo es haber instrumentado el estacionamiento medido, que se aplican las tecnologías para facilitarle la vida a la gente. La imagen que tiene la institución pública del municipio en la sociedad desde hace mucho tiempo está en decadencia y si querés tener una ciudad pensada a 20 años tenés que empezar por casa”.

Agregó que “ordenar la municipalidad hacia adentro significa también el famoso ajuste, hay que decirlo con todas las letras, la Argentina viene sufriendo, es un proceso que tiene que pasar después de un jolgorio donde no se controlaba nada, donde había despilfarro, donde se generó un gran proceso de inflación entre 2007/2008 y eso e algún momento tena que parar, entonces el presidente (Mauricio) Macri está tomando decisiones contrarias al sentimiento popular, pero es necesario tomar decisiones duras que afectan el sentimiento y el bolsillo sobre todo, pero es un proceso que se tenía que dar y todos hicieron su ajuste, aunque los sindicalistas no hicieron ningún ajuste y por qué la clase política no hizo ningún ajuste”.

“A la municipalidad y al sector político les tiene que llegar el ajuste también –continuó- soy político, tengo un partido Movimiento Positivo, no recibo subsidios de nada ni de nadie, nos bancamos nosotros, empezamos a juntar el dinero el año pasado y no vemos que la clase política haya hecho el ajuste, alguien lo tiene que hacer y lo voy a hacer yo”.

Sobre una eventual reducción de personal en la Municipalidad, Nielsen dijo que, “no solo reducción de personal, hay tanto desmán y tanto jolgorio dentro de las instituciones públicas, no solo de la Municipalidad de Posadas, el despilfarro es a nivel global en todas las instituciones”.

Sostuvo que además hay que modernizarla, digitalizarla, “la gente no tiene que ir nunca más a hacer un trámite a la Municipalidad, se tiene que manejar desde su teléfono celular como en las grandes ciudades del mundo, hacer todo on line, si eso implica un reordenamiento de recursos humanos seguramente que si”.

De su trato con el Concejo Deliberante, de llegar a la intendencia estimó que de eso se trata la política, de hacer acuerdos y mencionó sus dos períodos como concejal, siempre en la oposición, “coincidimos en varios proyectos, como el Presupuesto, el Plan Estratégico, el GIRSU, “se cómo resolverlo, pero tiene que haber apertura intelectual y predisposición”.

Sobre los jóvenes y las nuevas tecnologías destacó que hoy la tecnología, a través de las redes sociales, es más importante que la TV y que la radio, los chicos no miran TV, están todo el día on line, están totalmente interconectados. “En algún momento atendiendo esta realidad de la conectividad entre los jóvenes, presenté un proyecto de ordenanza para instalar el wi fi libre en las plazas, fue aprobado pero, por cuestiones que desconozco no fue implementado. Pienso reflotar la idea como en Córdoba, no solo las plazas también las paradas de colectivos y el Boleto Estudiantil Gratuito, que sea las 24 horas, todos los días”.