El obispo Martínez aseguró que hay muchas posibilidades de que el papa Francisco venga a la Argentina en 2020

Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la Diócesis de Posadas, aseguró que durante el encuentro Ad Limina que tuvieron los obispos argentinos con el papa Francisco en el Vaticano, Jorge Bergoglio les adelantó que tiene muchas ganas de venir a su país. “Nos dijo que tiene pensado venir el año que viene, hay serias posibilidades”, aseguró.

Monseñor Juan Rubén Martínez en Red Ciudadana.

Martínez participó junto a los responsables de las diócesis del norte del país y el litoral del encuentro que se dio en Roma junto al Santo Padre y afirmó que se debe comprender que a pesar de ser argentino, el Papa ahora se debe ocupar de la iglesia en todo el mundo. “Obviamente que como argentino está muy al tanto de las situaciones que vivimos. La verdad que nos cuesta a los argentinos pensar los problemas estructurales juntos”, lamentó.

En ese sentido Martínez reveló que durante la visita a Chile de 2018, Francisco tenía pensado estar también en Argentina y en Uruguay pero surgió una situación en Perú y la secretaría de Estado del Vaticano decidió que era más importante visitar ese país. “Quería dialogar y escucharnos a nosotros, nuestras inquietudes y preocupaciones. Es un momento difícil”, señaló el obispo.

En ese sentido, Martínez aseguró que en su caso particular manifestó su preocupación por el crecimiento de la pobreza en el país. “A la gente le cuesta mucho, no solo a los más pobres, sino también la clase media, que en las mismas familias de uno no todo es fácil. La clase media no está bien, cuesta mucho llegar a fin de mes, los que alquilan departamentos el tema de las expensas, ir a un supermercado es una cosa sorprendente. Esto se siente y es una preocupación”, advirtió y agregó que otro tema que tiene en vilo a los pastores del país es el acceso a las drogas. “En Argentina no para de crecer en estos años. Hay mucho silencio, el tema crece y crece”, señaló.