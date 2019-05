Joaquín Losada: “Pese a la crisis económica, en estos años hemos mejorado cada uno de los servicios de Posadas”

El actual intendente de Capital misionera, quien el próximo domingo 2 de junio buscará ser reelecto en el cargo por el Frente Renovador habló del trabajo realizado al frente del municipio y las proyecciones a futuro. Sobre su gestión subrayó las obras concretadas y las políticas puestas en marcha para convertir a Posadas en una ciudad sustentable y a la vanguardia en lo referido al cuidado del ambiente.

Durante una entrevista en Misiones Online, el actual intendente de Posadas, Joaquín Losada, hizo un balance de las acciones que realizaron bajo su gestión y los efectos en la calidad de vida de los misioneros y particular de la población posadeña. En ese sentido, informó que se están desarrollando políticas de sustentabilidad como el proyecto de aprovechamiento de residuos a través de la instalación de una planta que convertiría estos desechos en energía.

#Elecciones2019 @losadajoaquin “En Misiones siempre fuimos un paso adelante con los servicios en comparación con el resto del país” — misionesonline.net (@misionesonline) 22 de mayo de 2019

En relación a los desechos, manifestó que a inicios de su gestión se evidenciaron dificultades financieras para la renovación de la flota. Explicó que a pesar de que inicialmente el Gobierno anterior iba a recibir de Nación un financiamiento por 20 millones de dólares para todo un proceso de reconversión del sistema de recolección para la ciudad de Posadas- monto que equivale al 45% de los recursos municipales-, cuando la gestión de Losada fue a solicitarlo, el Gobierno Nacional ya lo había asignado a otro destino.

Por ello, Losada explicó que en momentos de crisis fue todo un desafío adquirir una flota nueva, “al 10 de diciembre del 2019 el camión más viejo va a tener 2 años porque logramos renovar la flota”. Señaló que tienen entre 18 y 20 camiones con GPS que cubren todas las rutas.

Precisó que diariamente se recogen 300 toneladas de basura domiciliaria por día y otros 110 de basura domiciliaria, que incluye la poda. “Adquirimos una achicadora industrial con la que se pueden procesar las 30 toneladas de poda que se encuentra en las calles y generar energía”. Afirmó que de la mano del INTI ya cuentan con el estudio.

“La capacidad calórica de nuestra poda, nos permitiría tener una planta que produzca energía que puede abastecer a todo el casco urbano de la ciudad de Santa Ana”.

El enfoque está en reforzar el concepto de Posadas como ciudad sustentable a través del reciclado. Anunció que en 80 días esperan contar con la primera planta de reciclado y reutilización de residuos para Posadas. “Trabajamos en conjunto con CEAMSE de Buenos Aires y en 80 días viene la primera planta de reciclable y pronto nos desafiaremos a que los vecinos separen en distintos contenedores sus residuos”.

Obras de saneamiento

El funcionario municipal manifestó que existen obras que no pueden ser abordadas directamente por los municipios a nivel presupuestario “una de las cosas que yo gestioné ni bien asumí fueron las obras de saneamiento y se gestionan con Nación por un tema presupuestal porque del 100% de lo que administra el Estado, los municipios solo gestionan 3% , entre el 70 y 75% Gobierno Nacional, el 25% provincial”.

Explicó que en términos de obras hídricas, estas se tienen que solicitar a Nación porque hay un fondo hídrico que es administrado por ellos “Yo no puedo hacer una obra como La Chancha que sale 700 millones de pesos cuando mi presupuesto no llega ni a los 250 millones”, afirmó.

Ahora están trabajando los problemas de inundaciones del arroyo Itá que afecta a las chacras 80 y 86 y que en los próximos meses firmarán los acuerdos para llevar adelante esa obra de saneamiento.

Precisó que en relación a la red troncal de cloacas, al ser un proyecto grande no puede ser abordado por los municipios, por ello dijo que lo que sí pueden hacer es lograr que los vecinos que tienen la red troncal que alcanzan los 52.400 y que no se han conectado (17.000 en promedio) lo hagan. Explicó que el 15% de los que no se han conectado están ubicados en el Centro de la Ciudad.

Gestión educativa

Recordó que entre los planteamientos iniciales al asumir su mandato se encontraba la necesidad de la diversificación económica social y la constitución de Posadas como ciudad universitaria, “en este punto es donde se buscó que más jóvenes continúen con sus estudios, que gente de afuera de la ciudad venga a estudiar en Posadas y que el conocimiento producido en esta localidad sea aplicado en la misma”.

Losada explicó que el crecimiento del público estudiantil ha sido notable, en lo que va del año 8.500 estudiantes se inscribieron a las universidades y desde el 2015 “Pasamos de 18.000 a 34.000 alumnos lo que representa un ingreso económico para la ciudad de 120 millones de pesos mensuales”. Añadió que en la actualidad, Posadas duplica la media nacional de alumnos universitarios de educación superior que es en promedio el 5% de la población y que en Posadas alcanza al 10% de la población.

Este crecimiento notable de la población universitaria se reflejó en un aumento de la oferta académica, así en el 2015 se impartían alrededor de 150 carreras y hoy hay 201. Precisa que la oferta incluye carreras consideradas de alta complejidad como medicina. En ese punto, destacó que a pesar de que Corrientes cuenta con una faculta de medicina de larga data, el número de alumnos es apenas un 20% más que los que estudian medicina en Posadas.

#Elecciones2019 @losadajoaquin “Hoy Posadas duplica la media nacional de alumnos que estudian en nivel terciario y universitario y esto además implica una inyección económica a la ciudad” — misionesonline.net (@misionesonline) 22 de mayo de 2019

“Estamos trabajando varios proyectos con universidades tanto del sector público como el privado en diversas aristas desde salud como la prevención del dengue hasta la competitividad en el sector gastronómico”

Destacó esa inyección económica que producen a una ciudad como la nuestra a pesar de una caída de la recaudación por la crisis económica, el factor asimétrico con Paraguay que se lleva 600 millones mensuales y el volumen de inversión de Yacyreta hasta diciembre 2015 y lo que pasó después “Esas obras era dinero que ingresaba a la economía Posadeña y que dejó de ingresar”.

Agregó que otra iniciativa importante es hacer de Posadas una ciudad de eventos y congresos y pasamos de 40-80 congresos en la ciudad de Posadas a 208 congresos en el 2018.

“Hemos logrado triplicar el número de eventos y congresos en la capital, según el ránking INCCA estamos por encima de Iguazú y de Tucumán a pesar de que estas son localidades altamente turísticas”.

Este panorama obliga a tener una estrategia de acción dirigida al turismo, por ellos destacó que cuando los jóvenes se acercan a la agencia de empleo, adicionalmente son capacitados en temas turísticos.

“Sabemos que independientemente del sector en el que trabaje debe estar preparado para recibir al turista”.

En esa línea, destacó que se generaron alianzas con el sector privado con el fin de incentivar el empleo en Posadas. El intendente precisó que, a inicios de su gestión, la oficina de empleo articulaba con 15 organismos y que a la fecha hoy articula con 800 empresas, resultando en que en los últimos tres años, más de 3.000 jóvenes tengan su primera experiencia profesional. Agregó que solo este mes ingresaron 52 jóvenes al mercado laboral.

El político destacó estos resultados de su gestión a pesar de un contexto de crisis económica que se agrava con la particularidad que tiene Posadas al tener una frontera comercial directa con Paraguay. “El crecimiento de la facturación nacional siempre fue el doble que en Posadas por el factor Paraguay”.

Afirmó que se muestra optimista por el futuro, en especial por la personalidad del posadeño: “Si esta crisis nos hubiese tocado con otro modelo de provincia hubiese sido un desastre”.