Alberto Fernández, en su primer acto de campaña: “Salgamos a convocar a todos”

El exjefe de Gabinete se encuentra en Santa Cruz, donde se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner.

Alberto Fernández, que encabezará la fórmula que tendrá a Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta, llevó adelante su primer acto de campaña en Santa Cruz, luego de reunirse durante la mañana con la gobernadora Alicia Kirchner. “Vamos a volver para ser mejores”, expresó en su discurso, en referencia a la consigna utilizada por los militantes K.

Fernández viajó esta mañana a Río Gallegos para participar de una jornada de Formación Política junto a la gobernadora de Santa Cruz y al vicegobernador Pablo González. La finalidad del evento, que se había pactado antes del sorpresivo anuncio de la exmandataria, dio un giro y se convirtió en el primer discurso de campaña del precandidato.

“Quiero que demos vuelta la página. Saldremos a convocar a todos, olvidémonos el tiempo que cada uno tiraba para su lado, tiremos juntos. Es un futuro con Alberto, es un futuro con Cristina, es un futuro con todos”, señaló Fernández, en un mensaje en el que remarcó la idea de unirse.

La misma idea de unión la había expresado días antes el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, en un encuentro de Unidad Ciudadana en el estadio de Ferro. “Ahora, casa por casa, barrio por barrio, tenemos que salir a convencer a los que todavía tienen dudas para que vengan buenos tiempos. Atrás quedan las diferencias, adelante el futuro”, señaló horas después de que Cristina dio a conocer la fórmula presidencial.

“Me encanta la consigna ‘vamos a volver’ porque nos llena de fuerza y ganas y se necesita mucha fuerza para convencer a otros argentinos. Pero, ¿para qué vamos a volver? Vamos a volver para ser mejores”, subrayó Fernández y disparó: “La verdad, ser mejores que Macri no cuesta nada” .

Sobre sus encuentros y desencuentros con la expresidenta, el precandidato explicó en tercera persona: “A Cristina y a Alberto les pasó lo mismo que a miles de argentinos, un día se pelearon por la política. La diferencia es que Cristina y Alberto salían en los diarios”. “Cristina seguramente revisará lo que pasó. Ella se da cuenta que el mundo es otro. He recuperado una amiga y no saben lo contento que eso me pone”, agregó.

(Fuente: TN)