Bullying: un nene de 11 años sufrió una golpiza en la escuela y terminó internado

Santiago es un alumno de 11 años de la Escuela Primaria N°43 de Glew provincia de Buenos Aires. Desde hace un tiempo sufría bullying verbal por parte de un compañero, que la semana pasada lo agredió brutalmente y terminó internado con traumatismo de cráneo.

El caso fue denunciado por Débora, mamá de Santiago: “El día lunes lo intercepta un compañero en el comedor del colegio de atrás, lo ahorca y le empieza a pegar piñas en la cabeza. La celadora aparentemente llega al rato y lo trata de agarrar, se le escapa e intenta volver a agredir a mi nene”.

Según contó la mujer a Eldiariosur.com, el pequeño no habría recibido atención médica en el establecimiento tras sufrir este acto de violencia y volvió a su casa normalmente. Sin embargo, en horas de la madrugada comenzó a sentir dolores y comenzó a tener vómitos.

Esto hizo que Débora decida llevarlo de urgencia al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, en Capital Federal, y allí le descubren un coágulo de sangre producto de los golpes recibidos. Con este diagnóstico, debió quedar internado y recién el viernes recibió el alta médica.

De acuerdo a lo que contó su mamá, Santiago sufría bullying por parte de este nene desde hace tiempo ya que lo llama “cara cortada” por una cicatriz que su hijo tiene en el rostro. Además realizó varias actas, pero contó que “en el colegio no hicieron nada”.

La situación en el colegio aún no mejoró, y desde ese día no pudo volver a cursar con normalidad: “Mi hijo no puede regresar hasta que ese chico este controlado. Santi tuvo un retroceso. Sufrió mucho bullying, hay muchas actas, pero nunca alcanzó y mi hijo terminó con una fractura de cráneo en el hospital”.

