Agulla se reunió con delegados de trabajo en Eldorado

El ministro de Trabajo y Empleo, Juan Carlos Agulla mantuvo hoy en Eldorado un encuentro con los titulares de las delegaciones del organismo, a fin de analizar las cuestiones tendientes a agilizar las tareas y fundamentalmente para reforzar aspectos relacionados con el objetivo principal de la cartera, que es el de defender a los trabajadores de la provincia.

Agulla, acompañado de los subsecretarios de Trabajo, Jorge Valenzuela y de Coordinación Operativa, Daniel Diblasi y de la directora general administrativa, Marisa Martínez, y otros integrantes del equipo de trabajo ministerial; se reunió con los delegados, de San Vicente, Carolina Chimiski; de Puerto Iguazú, Cristian Gamarra y el anfitrión, Ernesto Daniel Gauto.

El titular de la cartera laboral, remarcó “la complejidad del momento no debe significar que no defendamos a ultranza el trabajo formal, porque es sabido que muchos se aprovechan de la falta de empleos para precarizar el trabajo y nosotros no debemos desviarnos de la premisa fundamental de defender los derechos de los trabajadores”.

“En los últimos años los sectores más afectados por la falta de empleo y la precarización laboral, ha sido la de los trabajadores rurales, la construcción, la foresto industria y el comercio. Por eso de manera conjunta con los representantes sindicales y una gran parte del sector privado hemos realizado las gestiones necesarias para mantenerlos dentro de la formalidad y evitar así el incremento del desempleo, que en nuestra provincia es menor al de las grandes urbes” explicó Agulla.

A su turno, Valenzuela y Diblasi remarcaron la necesidad de continuar efectuando inspecciones con la ayuda de la tecnología, como ser videos o el uso de drones, para lograr una mayor efectividad en la tarea y propender a la regularización laboral de aquellos trabajadores, que por necesidad, no logran ser registrados por sus empleadores.

Finalmente, los equipos de cada delegación junto a los sectores administrativos, de policía y seguridad y salud en el trabajo, extendieron la jornada de trabajo, intercambiando propuestas y analizando los caminos conducentes a lograr cada vez mejores resultados en la tarea.