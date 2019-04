Viral: tomó una tierna foto antes del incendio de Notre Dame y ahora busca a sus protagonistas

Luego de que un voraz incendio acabara con parte de la Catedral de Notre Dame, las imágenes del antes y el después del histórico edificio cobran especial protagonismo e inundan las redes.

En ese marco, la turista Brooke Windsor acudió a su cuenta de Twitter con un especial motivo: encontrar a dos personas, aparentemente un padre y una hija, que protagonizaron un conmovedor momento minutos antes de que la estructura se vea envuelta en llamas.

“Hice esta foto cuando nos íbamos de #NotreDame aproximadamente una hora antes de que se incendiara. Estuve a punto de acercarme al padre y preguntarle si la quería. Ahora desearía haberlo hecho. Twitter si tienes algo de magia, ayúdale a encontrarla”, escribió la joven turista de 23 años en sus redes sociales.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK

