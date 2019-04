Vecino del barrio Libertador de Posadas fue víctima de una violenta usurpación que lo dejó en la calle junto a su familia

Juan Pérez es vecino del barrio Libertador de la ciudad de Posadas y la semana pasada realizó una denuncia por usurpación a su vivienda. Primeramente se le había incendiado el inmueble y, junto a su familia, pasaron a alojarse en otro lugar por las condiciones en las que había quedado la casa. Al día siguiente, alarmado, Pérez se encuentra con ocupas que tomaron su vivienda y lo agredieron.

Juan Pérez en FM Show.

“Desde hace 40 años que vivo en esa casa. Tenemos los papeles hechos por escribanía y nos enteramos de que supuestamente otra persona compró estos terrenos”, señaló el afectado. En su relato, además, aseguró que estaban al día con el pago de impuestos y nunca descuidan del lugar en donde habita junto a su mujer e hija.

Respecto al incendio, Pérez afirma que el fuego fue causado intencionalmente. “Los vecinos se sorprendieron porque se prendió de repente. Fue una maldad”, añadió. En ese momento, el dueño de la vivienda se encontraba desempeñando sus tareas como camionero y su esposa también se encontraba ausente así como su hija.

“Yo me entero porque los vecinos me llaman. Me dijeron que la casa estaba en llamas. Vine como pude y cuando llegué ya no había nada que hacer”, manifestó. Producto del siniestro no pudieron salvar ninguna pertenencia ya que todo resultó consumido.

La noche del incendio, Pérez aseveró que ante las sospechas decidió descansar en su camión mientras custodiaba el inmueble. Durante la madrugada, contó, su camión recibió múltiples golpes y roturas. Al día siguiente se encontró con que dos pequeños camiones estaban parando en la casa y se llevaban lo poco que quedaba de la vivienda.

“De golpe ahora vino una patota a quemarme la casa, entraron y me dejaron sin nada. Yo reclamo que alguien me dé una mano. Llevé todo a la justicia pero no tengo respuestas”, explicó.

A.B.V.