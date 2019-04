Patricia Bertolotti realizó un repaso por los últimos 40 años de la cultura y las artes en Misiones

La periodista y docente universitaria Patricia Bertolotti fue entrevistada durante el programa cultural Los de Acá, conducido por Claudio Bustos y dio a conocer su experiencia en el periodismo cultural y la dirección del Centro Cultural Vicente Cidade.

Para comenzar, Bertolotti se tomó un tiempo y agradeció la invitación al programa: “Realmente hacía falta un registro de los trabajadores culturales de Misiones porque el tiempo pasa y la memoria es frágil. Así que te felicito, me parece una excelente idea de la Subsecretaria de Cultura”.

En la década del ´80 Patricia Bertolotti trabajó en el área de Cultura del diario decano de la provincia, pudiendo abrir muchas puertas a los artistas que provenían del interior de Misiones, así como también a los de Posadas, quienes buscaban su espacio, ya sea en la música, el canto, la danza, la escultura, la pintura, la poesía, entre otras ramas del arte.

Previamente había culminado sus estudios secundarios e iniciado la universidad en La Plata. Al regresar a Misiones, vuelve directamente para trabajar como periodista en una redacción que: “…era absolutamente histórica, la redacción donde tuve el honor de integrarme con Carlos Correa, Cachilo Arrúa, Alejandro Miravet, Efraín Zapata, Susana Behar, César Sánchez Bonifato, el gordo Lucero, Olga Kolesnikov, entre tantos otros”.

Además, Bertolotti se desempeñó como la primera directora del Centro Cultural Vicente Cidade, en aquel tiempo conocido como Centro Cultural Misiones en la década del ´90.

“Yo venía con mucho conocimiento de las necesidades, las inquietudes y algunos proyectos de muchos hacedores de la cultura de Misiones porque todos iban al diario, charlábamos, comentábamos, participaban grupos, en aquella época también se hizo una agrupación que se llamaba Arandúreta que era muy movilizadora y había muchos proyectos, muchas ganas, una época de florecimiento en la cultura local”, relató Patricia.

Agregando: “Entonces cuando “Chin” me convoca me encantó la idea, yo nunca había estado en la función pública, de hecho fue la única vez que estuve en la función pública y dije el Centro Cultural tiene que tener vida propia, tiene que ser un espacio que no solamente espere a que la gente venga a traer, golpear la puerta y traer proyectos, el Centro Cultural tiene que generar sus propios proyectos. Así fue como generamos un montón de actividades para las tres salas, en ese momento teníamos la Sala Quiroga que es la sala teatro, la Kowalski y teníamos también la sala de ensayo arriba que es muy interesante”.

Durante la visita al programa, también habló sobre la Enciclopedia de Misiones: “Concretamente era un CD-ROM para los que no saben era un CD con datos que ya no existe más el formato CD-ROM, así es el mundo digital, pero que tenía toda la información organizada por categorías historia, geografía, ecología y tenía información de Misiones desde todos sus aspectos desde la cantidad de población hasta por ejemplo la cantidad de reservas naturales y parques ecológicos que tenemos en Misiones; Misiones en ese momento era la única provincia que tenía el Ministerio de Ecología y que tenía este programa importante de parques naturales y reservas. La música, la gente de la pintura, la gente del teatro una breve historia del teatro Misionero, la danza; con nombres, referencias y correo electrónico”.

Con todas estas actividades que lograron vincular a Patricia Bertolotti con el acervo cultural de la provincia, junto a su equipo resultó ganadora de premios internacionales, el Premio Argentino de cultura en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el premio Liz Dey que es un programa de la Unión Europea para financiación de proyectos culturales.

