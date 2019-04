Todo lo que necesitas saber sobre el próximo servicio de transmisión en streaming de Disney +

El próximo servicio de transmisión de Walt Disney, Disney +, ha estado trabajando desde hace bastante tiempo en su ambicioso proyecto que busca competir con Netflix. La compañía reveló por primera vez planes para crear el servicio en agosto de 2017, cuando Disney finalizó su acuerdo con Netflix y decidió retirar todo su contenido de la plataforma para el año 2019. Posteriormente, un año después, el servicio planificado se bautizó como Disney + y se anunció que el servicio entraría en funcionamiento en 2019, justo en el momento que finaliza su asociación con Netflix.

En la transmisión por Internet del Día del Inversionista 2019 de The Walt Disney Company, se reveló que el servicio de transmisión de Disney + tendrá un precio de $ 6.99 por mes o $ 69.99 por año. El lanzamiento del servicio en el mercado estadounidense está programado para el 12 de noviembre de 2019, con planes de expansión internacional inmediatamente después. Disney pretende cubrir todas las principales regiones del mundo en los próximos dos años. Junto con el contenido de Walt Disney Animation Studios, Disney + también incluirá contenido de muchas de las otras subsidiarias de la compañía, incluyendo Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Fox y National Geographic, con páginas dedicadas para cada marca en la aplicación, que incluirán los más importantes programas, películas y series.

Disney + estará disponible en múltiples plataformas, incluidos dispositivos móviles, consolas de juegos, reproductores multimedia de transmisión y televisores inteligentes. La aplicación seleccionará automáticamente la experiencia de visualización de alta definición más adecuada para un suscriptor, en función del ancho de banda disponible, con soporte para hasta 4K de reproducción de video HDR. Además, todo el contenido del servicio de transmisión se podrá descargar para permitir la visualización sin conexión.

En cuanto al contenido, Disney tiene una amplia gama de películas y series de televisión planeadas. En su primer año, lanzará más de 25 series originales y 10 películas originales, documentales y especiales, además de 7,500 episodios de televisión y 500 películas que incluyen éxitos de taquilla de 2019 y más. Los suscriptores tendrán acceso a todos los clásicos de Disney, así como a los títulos de Fox para familias. Las 30 temporadas de Los Simpsons también estarán disponibles exclusivamente en la plataforma.

Marvel Studios contribuirá con varias series de acción en vivo para Disney +, incluidos títulos como The Falcon y The Winter Soldier, WandaVision y Loki. La plataforma de transmisión también tendrá la primera serie animada del estudio, “¿Qué pasaría si…?” basada en la serie de cómics del mismo nombre.

Otras películas y programas originales que llegarán a Disney + en el futuro incluyen The Mandalorian, una serie de Star Wars de acción en vivo; una nueva temporada exclusiva de Star Wars: The Clone Wars y High School Musical: El Musical.

Walt Disney también anunció un par de series de no ficción a principios de esta semana, que incluyen títulos como Be Our Chef o “Se nuestro Chef”, Earthkeepers, Encore !, Marvel’s 616, Marvel’s Hero Project, (Re) Connect, Rogue Trip , Shop Class y una serie de documentales sin título de Walt Disney Imagineering.

Aquellos interesados en recibir futuras actualizaciones sobre el servicio Disney + pueden visitar DisneyPlus.com y registrarse con su correo electrónico para mantenerse al día.