Esta semana se presentarán las últimas funciones del Festival Internacional del Teatro en Posadas

El próximo sábado 20 de abril cierra formalmente el Primer Festival Internacional de Teatro que se está desarrollando en Sala Tempo desde el pasado 5 de abril, organizado por Agua de Río y como extensión del Festival de Encarnación, que ya lleva 6 años. Vea la programación de esta semana.

Para niños:

Miércoles 17 de abril – 18 hs – SALA TEMPO – 3 de febrero 1916

Historias para ser Clowntadas de Enrico Méndez Oré de Chancay, Lima, Perú

Sinopsis:

Un migrante provinciano realiza un viaje a la capital de su país para poder salir adelante, en su recorrido hacia la capital es asaltado, y llega sin dinero, decide entonces buscar un lugar donde quedarse pero como no tiene dinero se queda en el parque, se da cuenta que la situación es dura y decide buscar empleo, encuentra empleo de guardia de seguridad del parque por las noches, para poder tener donde dormir, pero lo despiden por dormilón, entonces decide trabajar en el día como personal de limpieza, en eso encuentra un par de zapatos en el basurero se los pone y entonces los zapatos empiezan a posesionarse de él (los zapatos le pertenecías a un bailarín) y empieza a bailar, luego se los quita asustado y los vuelve a dejar donde los encontró, pero el trabajo lo cansa, entonces, mientras deja su material de limpieza, recuerda a su novia, cual carga el vestido de novia en su maleta, en eso la saca y se pone a bailar y recordar los momentos de felicidad, también el porqué ya no está a su lado, luego de sufrir por el recuerdo, busca trabajo en el periódico, y encuentra uno de domador pero tiene que ir con su propio animal , aquí hay un juego con el público, regresa al parque y después de buscar en sus pertenencias algo de comer encuentra una carta, que le había dejado sus padres, que hace leer al público y decide emprender su viaje de retorno.

Para adultos:

Jueves 18 de abril – 21 hs – SALA TEMPO – 3 de febrero 1916

Los irreverentes de Claudio Gotbeter por Elenco concertado de Posadas

Sinopsis:

Dos personajes deciden emprender la odisea de lo que ellos llaman “la gran provocación”, esto es: ahondar en la peor parte de la naturaleza humana.

Para ello, emprenderán una travesía descabellada hacia el Éufrates, donde deberán enfrentar a los portadores de la debacle colectiva; los jinetes del Apocalipsis.

Plena de humor y de compasión, la obra combina elementos de la comedia negra dentro del género del absurdo.

Para niños:

Viernes 19 de abril – 18 hs – SALA TEMPO – 3 de febrero 1916

SHOW DE MAGIA

El laboratorio del Mago GARBER

Sinopsis:

El Mago Garber invita a los niños y adultos a conocer su Laboratorio Mágico y a ser testigos de sus últimos inventos (locuras).

El mágico mundo de Owen

Sinopsis:

En el Mágico mundo de Owen todo es posible. Viviremos juntos miles de aventuras y te sorprenderás con las magias más increíbles. Un espectáculo para asombrar, reír, jugar y sobre todo disfrutar a cada instante…. donde conocerás a Cachetes mi amigo imaginario! Y un niño de la platea flotará…No podés perderte esta experiencia mágica.



Para niños y adolescentes:

Viernes 19 de abril – 19 hs – SALA TEMPO – 3 de febrero 1916

Me quiere, no me quiere por Cía teatral Actuare – Santo Angelo, Brasil

Sinopsis

Un espectáculo en el que se retrata algunos enredos vividos por un grupo de cuatro amigos, surge así la dulce y autoritaria Rutinha, ésta que vive un dilema, la conquista por un “amor” no correspondido por Rafael. Todo esto envuelto con los años 50 y 60 época del Rock.

Para niños:

Sábado 20 de abril – 18 hs – SALA TEMPO – 3 de febrero 1916

El jardinero de la madre tierra de Evelin Rucker por el grupo Agua de rio

Sinopsis:

Un jardinero-gnomo tiene a su cargo preparar a la naturaleza para la llegada de la primavera. En medio de flores, semillas y animales, representados por muñecos y títeres, desarrolla acciones a veces tiernas y otras cómicas y desopilantes, distrayéndose de su trabajo.

El protagonista canta, baila e invita al público a participar con sonidos. Los espectadores niños son convidados a subir al escenario y actuar ayudando a la naturaleza. Luego son premiados como ayudantes de la Madre Tierra.

