El Banco Central congelará la banda cambiaria hasta fin de año

El presidente de la entidad, Guido Sandleris, realizó una conferencia de prensa luego de que el Indec informó los datos de inflación de marzo. Nuevo techo al dólar en $51,45.

Para intentar controlar la volatilidad cambiaria, el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, decidió dejar fijo hasta fin de año el piso y el techo de la banda de flotación que hasta ahora se actualizaba día a día. El titular de la máxima autoridad cambiaria lo anuncia en medio de la aceleración del aumento de precios en la Argentina.

De esta manera, hasta nuevo aviso, el piso quedará en $39,75 y el techo, en $51,45 en vez de $46 y $59,6, respectivamente proyectado a diciembre dentro del esquema monetario original.

Si la divisa estadounidense se moviera por arriba de esas zonas de no intervención, el Banco Central podrá vender hasta u$s150 millones diarios. Lo mismo podía hacer si se movía por debajo, pero a partir de ahora, la entidad decidió que no comprará al menos hasta el 30 de junio. Eso será así para mantener rígida la base monetaria (no inyectar pesos) durante lo que resta del primer semestre del año.

En ese contexto, Sandleris comparó: “Cuando empezamos con el actual régimen, el 28 de septiembre, el tipo de cambio nominal estaba en $41,25. Ayer cerró en $41,62. En una economía con inflación alta, el tipo de cambio no se movió punta a punta. Eso no quiere decir que esté fijo sino que se mueve en respuesta a nueva información y a shocks que recibe”.

Más temprano, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de marzo trepó al 4,7%, acumuló 11,8% en el primer trimestre del año y totalizó 54,7% en los últimos doce meses.

En ese sentido, Sandleris aseguró: “La inflación alta de marzo no es aislada, desde hace mucho tiempo que lo es. El esquema monetario consiguió reducir la inflación en meses previos, pero volvió a aumentar en los primeros tres meses del año. Entiendo que en la gente provoca preocupación por no saber si esto continuará”.

El presidente del Banco Central prometió: “Vamos a dar vuelta este presente y la historia de la inflación en nuestro país quedará atrás. Falta muy poco para que la inflación retome un sendero descendente”.

(Fuente: TN)