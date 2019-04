El tributo eterno a Los Beatles en un homenaje con 30 años de canciones al estilo The Beats en Posadas

La mejor banda beatle del mundo actuó anoche en el auditorium Montoya y durante 2 horas transportó a los fanáticos de la beatlemanía hacia las calles de Liverpool. Ambientación de primer nivel y músicos reconocidos internacionalmente transformaron el escenario en un cortometraje que repasó la vida de la emblemática banda.

Bandas que tocan canciones de Los Beatles hay muchas, grupos que visten como los míticos “chicos de Liverpool” sobran por todo el mundo pero el mejor homenaje para reconocer a la formación musical que hizo historia en la década del 60, revolucionando el rock por todos los tiempos, sin dudas que nadie mejor que The Beats. Y, como no podía será de otra manera, se trata de una agrupación argentina.

Anoche, ante un auditórium Montoya colmado quedó demostrado que el fanatismo por Los Beatles no tiene límites y se transmite de generación en generación y aquellos asistentes más jóvenes que no vivieron en los 60, entendieron todo el “fenómeno Beatle” con la gran puesta en escena que hizo The Beats, en el marco de la gira denominada “30 años de homenaje” que anoche desembarcó en Posadas.

Durante casi dos horas, The Beats presentó lo mejor de la obra Beatle, con los clásicos e incluso canciones inéditas. Pero además, el escenario se convirtió en un cortometraje que rodaba momentos de la vida de la banda inglesa y en 9 bloques, los artistas fueron mutando de vestimenta, escenografía, instrumentos y canciones generando un viaje hacia aquellos tiempos con un sonido sorprendente. La ovación permanente fue la mejor muestra de gratitud hacia la banda, que desde 1987 recorre el mundo interpretando a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr al estilo de Patricio y Diego Pérez, los creadores de The Beats, que incluso actuaron en Inglaterra en varias oportunidades y hasta grabaron en el mítico estudio Abbey Road.

The Beats cuida todos los detalles para brillar en el escenario como una banda Beatle y eso se nota en el vestuario, las pelucas y todos los accesorios necesarios para que al menos durante dos horas, la banda viva y anoche, “Los Beatles bajaron un rato a Posadas”.

DG