SemanaSantaEnMisiones: feriantes coparán las plazas de Posadas, Oberá y Wanda este miércoles con gran variedad de productos de la chacra

Este miércoles 17 de abril se podrán adquirir productos de calidad misionera y a buen precio en los puntos elegidos en Posadas, Oberá y Wanda. La jornada inicia a las 6:30hs.

Marta Ferreyra Ministra de Agricultura Familiar.

Iniciando la Semana de Celebraciones por Pascuas, la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreyra ya había anunciado la realización de una siguiente edición de las Plazas de Soberanía Alimentaria, en ese sentido, la actividad se realizará el próximo miércoles 17 y congregará a más de 200 productores y una variedad de opciones para los bolsillos misioneros.

“La conciencia va creciendo cada día más por los productos de chacras misioneras”. A diferencia del año pasado, la especialista sostuvo que este año están abarcando más municipios (Posadas, Oberá y Wanda), además de realizar una preinscripción, añadió que todo agricultor que quiera participar debía cumplir ciertos requisitos como no participar en ferias (porque se quiere dar prioridad a aquellos que no tienen acceso), que tengan salas habilitadas con productos registrados, llevan todas las capacitaciones, etc.

Anunció que esperan extender sus ventas en junio y posterior a ello, hacerlo todos los meses. “Nos interesa mucho hacer que las plazas de la soberanía sean una especie de rondas de negocios donde los productores puedan entablar acuerdos y podamos encontrar nuestros productos misioneros en los negocios”.

Añadió que eso sucedió con las bananas de Alma Fuerte, con quiénes están trabajando la marca y la difusión. Además ven potencial para esta edición en el pescado que tiene mucha demanda y en la harina que viene de Puerto Libertad y que es trabajado por un grupo de mujeres. “Es una harina distinta porque es genuino y podemos mostrar la trazabilidad”.

Añadió que también tendrán queso, choclo, harina de mandioca, roscas de pascua, huevos de pascua, verduras de todo tipo, carne de cerdo y frutas. “Los bueno de esta misión es que son más de 200 productores en Wanda, Oberá y Posadas”.

Las plazas se ubicarán en: Wanda al lado de la terminal, Oberá en Centro Cívico y Posadas en Plaza 9 de julio, San Martín, Villa Urquiza y Palacio de Justicia, a partir de las 6:30 horas. Agregó que al final del evento tendrán información de cuánto han vendido y así tendrán un estimativo en pesos para saber cuánto significó la plaza de soberanía alimentaria.

Durante una entrevista en Radio República, la funcionaria resaltó el trabajo en las escuelas, específicamente en las huertas porque considera que de esta manera se van creando hábitos en los niños “Trabajar en las escuelas es sin dudas esencial para crear transformaciones”.

Sostuvo que en 2 años ya han trabajado en 300 escuelas. “Debemos resolver cómo la escuela se hace cargo de darle continuidad”, porque ello les permitiría enfocarse en la primera capacitación e ir promoviendo la creación de más huertas. Agregó que la Ley preve que los de nivel secundario también tenga y que esa es una tarea pendiente.

Tenemos pedidos de Panambí, Santo Pipo, San Javier para que vena que insumos se están trabajando.

Frutea tu escuela

Como se recuerda, hace unos días, se anunció el concurso y añadió que el objetivo es que las escuelas logren el kiosko saludable y promueve que los niños incorporen el hábito del consumo de frutas “el premio más interesante es que la escuela puede ganar frutos gratis todo el año”.

Explicó que lo que esperan es agrega a la huerta alguna planta de fruta para hacer de este concurso una acción sostenible.

SPM