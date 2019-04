Santa Ana: vecinos prevén manifestarse en Semana Santa en pedido de una tarifa diferencial en el peaje

Pablo Castro, intendente de la localidad de Santa Ana, aseguró que los vecinos están preocupados porque no reciben respuestas de Vialidad Nacional ante el pedido de una tarifa reducida en el peaje. El monto se encuentra fijado en setenta pesos y se complica la situación de los vecinos que transitan a diario por allí.

Pablo Castro en Radio República

“Nosotros les llamamos todos los días para ver cómo podrían solucionarnos el peaje. La suba de 70 pesos generó malestar en la comunidad y por ello, en contexto de diálogo, solicitamos que nos otorguen un pase diferenciado”, indicó Castro. El pasado 1° de abril, afirmó, debían haber recibido una respuesta respecto a la problemática que atraviesan pero, nuevamente, continuó sin saberse nada.

Lo único que se les contestó, añadió, fue que “se está viendo” o que “hay posibilidades”, pero nunca es algo en concreto o definitivo. “Queremos usar ese beneficio y no vamos a seguir esperando”, señaló. Por ello es que ahora Castro se comunicará con la delegación de Vialidad del NEA para intentar encontrar alguna solución.

Respecto a tener que tomar otras medidas para recibir alguna ayuda, Castro dijo que “no quiere tener que llegar” hasta ese punto. “Todo el tiempo estoy hablando con distintos actores de la población pidiéndoles que no corten la ruta. No sé qué pueda pasar durante el fin de semana por Semana Santa”, afirmó.

En este sentido anticipó que diferentes vecinos habían manifestado que no ocasionarían un corte total sobre ese tramo de la Ruta 12 pero que, posiblemente, demorarían el pase. “No quieren generar una molestia en el tráfico, sino que obligar a las casillas a que no cobren el peaje”, indicó.

“Pagar 140 pesos diario es todo un presupuesto, más con los altos costos que tenemos ahora. Nos licúan los salarios y ya no se puede sostener más. Hay funcionarios que no entienden la situación que estamos viviendo”, enfatizó Castro en comunicación con FM República. El intendente además aseguró que el 30 por ciento de los trabajadores del peaje son de Santa Ana y que por eso quieren hacer las cosas “en paz”, pero al no ser recíproco “se vuelve molesto”.

A.B.V.