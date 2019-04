Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a los besos en la tapa de una revista francesa

France Football convocó a un artista catalán para ilustrar una encuesta: “¿Eres Cristiano o Messi?”.

La pregunta es sencilla: quién te gusta más, a quién prefieres, quién es mejor, por quién simpatizas. La imagen interpela: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se dan un apasionado beso en la boca para ilustrar la portada de la prestigiosa revista francesa France Football. Una buena estrategia para volver a poner en escena una disputa que desde la partida del portugués al fútbol italiano se había disipado.

Son dos de los mejores jugadores de la historia y la comparación -siempre- es odiosa. Sin embargo, el juego que propone France Football ya tiene más de 18 mil votos en la cuenta de Twitter de la revista y la imagen de la portada se hizo viral. Se trata de una obra del artista italiano conocido como TVboy, que en 2017 había intervenido paredes en Barcelona con la imagen que este lunes la revista llevó a la tapa.

De la consulta participan futbolistas históricos como el búlgaro Hristo Stoichkov, el francés Jean-Pierre Papin, el inglés Jamie Carragher, el holandés Arjen Robben, el italiano Marco Tardelli y el alemán Phillip Lahm, entre otros. “El ejercicio al que hemos sometido a nuestros lectores, a través de la página web de France Football, y a las personalidades del fútbol que han respondido amablemente, no es una encuesta o un referéndum. Y si la pregunta es simple, la respuesta es mucho más que simplemente mostrar una preferencia o un gusto”, se puede leer en el artículo principal del sitio de FF.

Entre los que participaron de la encuesta se encuentran el bosnio Safet Susic (figura del PSG en la década del 80), entrenador de Bosnia-Herzegovina en el Mundial de Brasil 2014 (se clasificó por primera vez en su historia) que se inclinó por Messi, pero aclaró: “Estos son dos tipos completamente diferentes”.

Gérard Houllier -ex futbolista francés y DT de la selección de Francia, campeón con PSG, Liverpool de Inglaterra y Lyon- opinó en la misma línea: “No son comparables. Me encanta Messi por su lucidez para encontrar y abrir ángulos de pase extraordinarios, por su genio creativo que le hace generar lo inesperado cuando tiene la pelota. Pero también me encanta la capacidad de Ronaldo para ser decisivo en los partidos importantes, su eficacia quirúrgica en condiciones de estrés extremo. Nunca decepciona. Y físicamente, es un monstruo”.

France Football no elige en vano estos dos testimonios para difundir la encuesta. “En pocas frases, el ex entrenador de los Bleus y entrenador del Liverpool se centró en los principales puntos de referencia de la comparación: la estética, la inteligencia, la eficacia y la competitividad. En todos los casos, la elección es casi cultural, una cuestión de sensibilidad, emoción, experiencia que se refiere a uno u otro de los dos temas, y ciertamente no a una relación con la performance. Básicamente, ser CR7 o Messi es como estar del lado de Stephen Curry o LeBron James en la NBA, dos jugadores de baloncesto que tienen más de una cosa en común con el delantero del Barça (por el tirador del Golden State) y con el delantero de la Juve (por la estrella de los Lakers). Entonces, todos recordarán la imagen que les conviene, el retrato que quieren mostrar. Su propia representación sesgada del refinamiento. En France Football, nos ceñiremos a la lista muy concreta de ganadores del Balón de Oro. Cinco cada uno…”

Al final​ en France Football no se la jugaron, más allá de la imagen de la portada que llevó el título: “El amor es ciego”.

