Humberto Schiavoni aseguró que la campaña de Juntos por el Cambio se centrará en las necesidades de la gente y escuchando proyectos

El senador Nacional y candidato a gobernador de Misiones por el frente Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, indicó que la campaña viene muy tranquila en cuanto a lo mediático porque están enfocados en atender y escuchar las necesidades de la gente sobre cualquier otro aspecto. Consideró que están muy bien con los sublemas y que van a cubrir toda la provincia con los candidatos que tienen cada uno de ellos.

Humberto Schiavoni, Senador Nacional (Red Ciudadana).

Schiavoni habló de la campaña y otros temas a 45 días de las elecciones en Misiones. Aseguró que la campaña está centrada en recorrer y hablar con la gente como siempre trató de que fuera su manera de hacer política. “Estamos convocando vecinos de manera partidaria para escuchar las necesidades, sus proyectos y mantener un contacto directo con la gente”, dijo en Red Ciudadana.

En cuanto a los sublemas de su partido, dijo que “estamos bien en toda la provincia, así que vamos a tener candidatos a lo largo y ancho de Misiones”.

También tuvo espacio para referirse a la situación de la UCR y el conflicto que mantiene ese partido hoy en día intervenido. “Se han tomado decisiones para solucionar sus inconvenientes y creo que que no habrá problemas para que se oficialicen las listas”.

Justamente ese comentario fue el puntapié para que opinara sobre las elecciones de junio y consideró que la situación nacional puede influir pero también “vamos a tener la posibilidad de repasar todo lo que le falta a la provincia al ser elecciones separadas”.

En este sentido insistió en que “la gente tiene sus necesidades y son muy propias de cada municipios. Alumbrado público, cortes de luz, falta agua, falta de trabajo y dificultad en la economía y arreglo de caminos entre otros”.

En función de que si habrá visitas de candidatos nacionales a la tierra colorada durante la campaña, dijo que “no tenemos previsto de manera central la visita de algún referente nacional más allá de que ellos lo hacen por sus funciones y cuando eso pasa se aprovecha para actividades con Cambiemos”, indicó.

Ante la consulta por lo ocurrido con el proyecto de la Villa Turística en Iguazú, manifestó que “ha quedado sin efecto la iniciativa y ya el gobierno nacional fijo postura al respecto”.

Por último habló del Plan Belgrano y las cosas que se hicieron dentro de el mismo que muchas veces la gente no sabe y lo que falta por hacer. “Se han hecho muchas obras en la provincia como mejoramiento de barrios, rutas y autopistas dentro del plan Belgrano. Respecto al gasoducto, el actual gobierno está hace tres años y el anterior estuvo 12 sin que se avanzara. Muchas veces se pide en tiempo récord a un gobierno que haga lo que el anterior no hizo en más del doble o triple de tiempo. No tengo dudas que el gasoducto se va a hacer”, cerró.

MAG

EP