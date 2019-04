“Este es un hecho político fundante”, remarcó Passalacqua al inaugurar la red de fibra óptica que une a Misiones con San Pablo

El gobernador Hugo Passalacqua junto a sus pares de Chaco, Domingo Peppo y de Formosa, Gildo Insfrán inauguraron este lunes en Bernardo de Irigoyen la Red Capricornio que se transforma en la segunda entrada al país de la red mundial internet.

La red de fibra óptica que enlaza a San Pablo (Brasil) con Chile, pasando por las provincias del norte argentino es “la realización de un sueño”, tal como lo señaló el gobernador Passalacqua en diálogo con la prensa, y los responsables del proyecto concretado fueron las empresas Marandú Comunicaciones (Misiones, Argentina), REFSA Telecomunicaciones (Formosa, Argentina) Ampernet Telecom (Brasil), Ecom (Chaco, Argentina) y Silica Networks (Argentina, Brasil y Chile), quienes unieron esfuerzospara conformar la Red de Capricornio, una nueva ruta que conecta el norte argentino con el mundo, sin pasar por Buenos Aires.

Precisamente, este hecho, “no pasar por Buenos Aires”, fue destacado por todos los oradores en la calurosa tarde de este lunes, en el anfiteatro del Parque Binacional que une a Bernardo de Irigoyen con Dionisio Cerqueira (Santa Catarina-Brasil) y Barracâo (Paraná-Brasil).

Passalacqua valoró la concreción de esta red como un “acto político fundante” y agradeció la presencia de los gobernadores que llegaron hasta Bernardo de Irigoyen “con quienes en estos tres años y medio trabajamos codo a codo, custodiando nuestro federalismo”, afirmó el mandatario misionero.

Los responsables de esta hazaña encarada por las provincias argentinas, con inversión genuina de cada una de ellas, evaluaron este hecho como un hito sin precedentes para el país y la región, al establecer un nuevo punto de acceso de la conectividad internacional de Argentina, que hasta ahora se concentraba únicamente en los cables submarinos que llegan a la localidad de Las Toninas en la provincia de Buenos Aires. Como parte de esta iniciativa público-privada de carácter federal, a través de la interconexión de las redes de fibra óptica de cada una de los participantes y la construcción de nuevos tramos, se conformó una red de más de 15.000 km. para conectarse al mundo.

“La unión entre lo público y lo privado funcionó muy bien, encima quedan regalías para las provincias, regalías que se van a reinvertir en tecnología y telecomunicaciones; el federalismo vale la pena, pasó de costadito, pero no pasó por Buenos Aires. Es noticia porque no pasa por Buenos Aires…y pasa por tres humildes provincias; cuatro, porque Corrientes también está hoy aquí, generando así un hecho político que no tenemos idea de todo lo que pueda producir en el futuro. Son de esos actos fundantes de algo que está por venir”, aseveró entusiasmado el Gobernador Passalacqua, quien además recordó a Domingo Faustino Sarmiento, por haber inaugurado el telégrafo, al que consideró “el primer camino de comunicaciones entre Europa y América”. Trazando un paralelismo, Passalacqua consideró: “Esto que estamos abriendo hoy entre todos, casi sin darnos cuenta, es una ‘picada’ (camino abierto a machetazos en el monte) gigantesca, es una ‘picada’ del siglo XXI…es una vía que tiene ida y vuelta…que va y trae crecimiento, cultura, en la medida que seamos inteligentes en su uso”.