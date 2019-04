Día Mundial del Arte: ¿Cómo fomentar nuestra faceta creativa?

Cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, fecha elegida por ser el nacimiento de Leonardo Da Vinci, uno de los artistas más importantes de la historia.

Esta propuesta fue declarada por la Asociación Internacional Arte, con la finalidad de promover la importancia de las artes, la creatividad y acercar a la población a las diferentes corrientes artísticas, que van desde la pintura, la escultura, la danza, la música y más.

Leonardo da Vinci, el origen de todo

Si hay un momento histórico que define lo que significa el arte y la creación artística, este no podría ser otro que el Renacimiento, un movimiento que en pleno siglo XV cambió para siempre la concepción del humanismo, y cuyo máximo exponente fue el gran Leonardo Da Vinci. Nacido el 15 de abril de 1452, tuvo la obsesión de dominar todas las artes del mundo, lo que contribuyó a fomentar el progreso tecnológico y artístico de una forma sin precedentes.

Un imprescindible que en pleno siglo XXI sigue siendo la referencia en artes tan heterogéneas como la pintura, la aviación, la música o el humanismo, entre muchas otras. En cierto modo, todas ellas le deben una pequeña parte de su desarrollo y entendimiento como disciplina artística a este genio. Y eso que, 500 años después de su fallecimiento (murió en 1519), su legado sigue impulsando un sinfín de teorías conspiranoicas debido fundamentalmente a su obra más conocida, la Mona Lisa, y su enigmática sonrisa.

Pero Leonardo Da Vinci no fue escogido únicamente por sus habilidades artísticas, sino también por ser un símbolo mundial de paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y multiculturalismo. Por eso, el Día Mundial del Arte no podía celebrarse en otro momento que no fuese el día de su nacimiento.

Un día para los artistas y creativos

La celebración fue promovida por la Asociación Internacional de Artes Plásticas. El primer Día Mundial del Arte se celebró en 2012 y desde entonces cada vez son más los lugares que se suman a realizar actividades especiales en este día. El Día Mundial del Arte es una celebración para todos los amantes del arte y de las expresiones artísticas a lo largo de todo el mundo.

La idea es acentuar la importancia del arte en el día a día de todos los seres humanos, independientemente de su edad y su nacionalidad. El Día Mundial del Arte es un momento ideal para celebrar y fomentar la creatividad. Ya sea dibujando, componiendo una canción, escribiendo un poema o simplemente haciendo una fiesta en su conmemoración, cualquier expresión es buena para celebrarlo.

De hecho, son numerosos los casos de personajes famosos que han mostrado su lado más polifacético con bastante éxito. Silvester Stallone, por ejemplo, ha expuesto sus telas inspiradas en el expresionismo abstracto en el prestigioso Museo de San Petesburgo; Jordi Mollá, actor de películas españolas tan conocidas como “Jamón, Jamón” o “La Buena Estrella” ha pintado varios cuadrosque incluso se han llegado a exponer en ARCO, y Camilio Sesto llegó a exponer uno de sus cuadros en una muestra colectiva en la estación de Nuevos Ministerios en Madrid junto a un par de pinturas de Paco Clavel.

¿Qué se puede hacer en el Día Mundial del Arte?

Durante el Día Mundial del Arte, se realizan múltiples eventos con obras de teatro, música, danza, artes visuales, talleres y presentaciones de libros. Se pretende que todas las artes lleguen a la comunidad de forma gratuita: en las calles, en los parques, museos, jardines, teatros e instituciones culturales. Cada artista, museo, universidad o galería son libres para organizar las actividades que estimen oportuno para festejar este día.

Ese día, los museos suelen ser gratuitos y existen celebraciones y exposiciones específicas para conmemorar el Día Mundial del Arte. Durante esta semana, las colas para entrar a los principales museos de España, como el Prado o el Reina Sofía, suelen ser bastante más largas que de costumbre, lo que deja claro que la creatividad y el arte cotizan al alza.

Películas

El cine no deja de ser un arte en sí mismo (de hecho, se le conoce como el séptimo arte), de modo que cualquier plan que incluya alguna película es bueno para celebrar el Día Mundial del Arte. A lo largo de la historia se han hecho muchas películas biográficas basadas en algunas de los más famosos artistas de la historia.

Renoir

Renoir es una película de 2012 basada en la vida del pintor francés Pierre-Auguste Renoir. Narra cómo le afectó la muerte de su esposa y que su hijo cayese herido en una batalla. Entre tanto, descubre a una joven mujer llamada Andrée y ella se convierte en su última modelo.

Jason Pollock

Pollock es una película estadounidense de 2000. Narra la vida de Jackson Pollock, pintor estadounidense de compleja personalidad y adicto al alcohol, desde que busca el éxito entre el mundillo artístico en la década de 1940, hasta su muerte en 1956.

Michelangelo

Michelangelo es un documental dirigido por David Bickerstaff y que fue emitido por primera vez en 2017. Es un viaje cinematográfico por algunas de las más reconocidas pinturas de Europa hechas por el genio italiano.

Frida Kahlo

Frida es un largometraje dirigido por Julie Taymor. Basado en el libro de Hayden Herrera, trata sobre la vida de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, una mujer fuerte, radical y revolucionaria que luchó por ser leal a sí misma.

Los Fantasmas de Goya

Los Fantasmas de Goya es una película de 2006 dirigida por Miloš Forman, y su acción se centra en la vida de Goya durante el reinado de Carlos IV, cómo se convirtió en el pintor de la corte. Una trágica historia de persecuciones inquisitoriales, de amor y cárcel, que se prolongará hasta la invasión de las tropas napoleónicas

La sonrisa de la Mona Lisa

No podíamos olvidar un clásico homenaje a Leonardo Da Vinci como La Sonrisa de la Mona Lisa. Protagonizado por la siempre genial Julia Roberts, trata sobre una maestra de Historia del Arte que procura enseñarles a las estudiantes que aspiren a algo más en la vida que casarse y formar una familia.

Libros

Si sos más de los libros que de las películas, también podés disfrutar de tu propio plan casero. Casi todos los artistas cuentan con libros bibliográficos sobre su vida, y la historia del arte y la cultura tiene su propio espacio en ellos. En Más De Arte tienes una pequeña selección con libros sobre esta temática.

Y no te olvides del cómic, ese formato que muchas veces se asocia como baja cultura y que sin embargo, es considerado como un medio de influencia artística que incluso tiene su justo lugar en alguna de las pinacotecas más grandes del mundo.

