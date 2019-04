Visitando una nueva edición del Masters Of Food & Wines – Rock Edition Hyatt Mendoza

El pasado 4 de abril se llevó a cabo la tercera edición del Masters of Food & Wine – Rock Edition. Dicho evento se encuentra en el marco de la Semana del Rock, evento realizado en conjunto con Bodega Monteviejo, cuya trascendencia y magnitud lo han llevado a obtener recientemente el Oro como experiencia innovadora en los Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2018 y de haber sido declarada de “Interés Turístico Nacional” por el Ministerio de Turismo de la Nación y por el Ministerio de la Provincia de Mendoza.

Masters of Food & Wine – Rock Edition, es un evento de gastronomía y vinos, que suma a artistas del Rock, y se ha convertido en un clásico de la agenda gourmet mendocina. En esta nueva edición se reunieron más de veinte reconocidos chefs de Argentina y el mundo, acompañados por más de veinte exclusivas bodegas de Mendoza.

Los asistentes fueron recibidos con un exclusivo Cocktail Open House y disfrutaron de una gastronomía única, elaborada por prestigiosos chefs de Latinoamérica, las bodegas presentes y sus exclusivos vinos permitían lograr la armonía perfecta. Entre los Chefs presentes en el Masters of Food & Wine Rock Edition se encontraban: Antonio Soriano – Chef Ejecutivo, Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires; Julián Galende – Duhau Restaurant & Vinoteca – Park Hyatt Buenos Aires Thierry Buffetau – Grand Hyatt Sao Pablo (Francia); Mercedes Solis – Feria Masticar (Buenos Aires); Luciana Lopez Da Silva – Parador la Huella – (Uruguay); Mauricio Hudson – Santa y Pecador/Ceibo (Mendoza); Nacho Molina – Pez Globo/Pie de Cuba (Mendoza); Máximo Cabrera – Crudo (Buenos Aires); Julio Martín Baez – Aramburu Bis (Buenos Aires); Damian Cicero – Casal de Catalunya (Buenos Aires); German Carrizo – Fierro (España); Carito Lourenço – Fierro (España); Juani Rocha – Cake in Box (Mendoza); Juan Ventureyra – Bodega Rucamalen (Mendoza); Gerson Cespedes – Karai – Maido – Hotel W Santiago de Chile (Peru); Ezequiel Gallardo – Treintasillas (Buenos Aires); Juan Pedro Rastellino – Allium Cocina (Buenos Aires); Miriam Moriyama – Shiso – Grand Hyatt Rio De Janeiro (Argentina); Enrique Palacios – Chef Bistro M, Park Hyatt Mendoza; Montse Martiarena – Chef Banquetes, Park Hyatt Mendoza; Walter Godoy – Chef Pastelero, Park Hyatt Mendoza; Cecilia Del Pozo – Chef Banquetes, Park Hyatt Mendoza; Gastón Castaño – Chef Grill Q, Park Hyatt Mendoza.

Por su lado, las bodegas deleitaron a los presentes con una equilibrada gama de vinos mendocinos. Algunas de las bodegas presentes fueron: Zuccardi Valle de Uco, Finca la Anita, Lagarde, Antigal, Rutini, Ruca Malén, Chandon, Monteviejo, Bianchi, Corazón del Sol, Diamandes, Clos de los 7, Rolland, Trapiche, Rosell Boher, Los Haroldos, Pulenta Estate, Leo Borsi, Sposato. Infaltable los vinos rockeros: Marcelo Pelleriti, Sol Fa Soul, Felipe Staiti, Malbecaster, Coti Sorokin, Rano Sarbach, Abre Mundos, Vanthra. Por otro lado, la reconocida bartender mendocina Sabrina Rodriguez, estuvo cargo de los cocktails de la noche. Guillermo Rigattieri, prestigioso escultor mendocino, realizó una intervención en metal inspirada en el Rock.

También se destacó la participación de Led Ladies, una banda de covers de Led Zeppelin con un estilo muy especial, y el grupo Sarapura también se presentó en este evento, uno de los más importantes de Park Hyatt Mendoza.

Por Karla Johan

Sommelier