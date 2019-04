Chile: un niño autista escribió una carta para denunciar que un profesor le hacía bullying

El triste y llamativo hecho se produjo en Chile. El menor de 11 años era maltratado por el docente de Religión, quien fue apartado de su cargo.

El texto desgarrador se viralizó en las redes sociales. Santiago Undurraga, un niño de 11 años, pidió a las autoridades de su escuela ser excluido de la asignatura de Religión por las burlas que recibe por parte del mismísimo profesor.

“Me dice que ‘no existo’. Se burla diciendo ‘Por qué no vino el Santiago’, ‘¿Santiago es una comuna?’, y hace que todos se rían y eso me hace sentir triste”, escribió el pequeño, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Santiago también describió que en una ocasión tuvo que esconderse debajo de la mesa y que ante la risa de sus compañeros se escapó de la sala para llorar.

La carta fue viralizada en Facebook por Marjorie Salinas, tía del niño. Salinas explicó que las profesoras le piden a su hermana, madre del pequeño, que lo lleven a una escuela especial pero recalca que no tiene retraso y cuenta con una alta funcionalidad.

La desgarradora carta de un niño autista que sufría bullying por parte de un profesor (Foto: captura Facebook)

“Mi hermana me mostró la carta, que él en forma espontánea escribió, después de vivir ésta situación. Me partió el corazón. Para ellos es una broma, ¿que no saben que las personas con TEA no comprenden los chistes? A mí no me parece gracioso. ¿Dónde está la integración escolar? ¿Dónde queda la inclusión educativa?“, aseguró.

En un video en Twitter el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, lamentó la situación vivida por el niño: “Fue víctima de un bullying, de una discriminación, de una situación abusiva por parte del profesor de religión”, dijo. El jefe comunal precisó además que activaron los protocolos respectivos: “Santiago es un niño especial, padece de TEA. En ese sentido, todos los alumnos de Santiago tienen un derecho a educarse en un ambiente tranquilo, sin bullying“, sentenció.