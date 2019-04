El tren Posadas-Encarnación continúa sin brindar servicio los fines de semana

Como viene sucediendo desde enero, los fines de semana no funciona el servicio de tren Posadas – Encarnación. La razón que alegan aduaneros: una deuda que mantiene Casimiro Zbikoski SA con trabajadores de Afip-Aduana. Sin embargo, esta situación es rechazada por la empresa, lo cierto es que el servicio sigue sin funcionar los fines de semana.

La suspensión del servicio los fines de semana comenzó en enero, y hasta el momento no se restableció.

En todo este tiempo, la Aduana prestó el servicio sin problemas, hasta que en enero de 2019 volvió a reclamar el pago de la tasa, sin ningún nuevo elemento que lo justifique, suspendiendo el servicio en los días sábado y feriados y, en los días hábiles, los servicios programados en horarios anteriores a las 7.00 am y posteriores a las 18.30 horas. Este reclamo ha sido impugnado, como en otras oportunidades.

La controversia es estrictamente jurídica. Y consiste en determinar si el servicio de transporte de pasajeros entre Posadas y Encarnación, encuadra en la categoría de tránsito vecinal fronterizo realizado por un puente internacional y por lo tanto está exento o si, como lo sostiene la AFIP ANA, por ser un servicio ferroviario internacional, debe abonar dicha tasa que reclaman los aduaneros.

El Operador entiende que el servicio está exento. Pero, si no lo estuviere, porque así lo estableciera una decisión judicial, las corridas, fuera de los horarios habilitados (lunes a viernes de 7 a 19 hs.) serán manifiestamente antieconómicas, ya que se deberá pagar una tasa por cada corrida fuera del horario hábil y por la capacidad del tren y no por la cantidad de pasajeros efectivamente transportados, lo cual es de una extrema onerosidad para ser soportado por un servicio público; además se trataría de un costo no previsto en la actual metodología tarifaria.