Mariano Antón afirmó que los casos de violencia se visibilizan más y dijo que la Educación Sexual “desestructura” el acoso escolar

Se trata del ex titular del INADI en Posadas y actual docente de la Facultad de Humanidades de la UNaM, quien habló sobre los avances al abordar situaciones de violencia y el tratamiento que tienen estas temáticas en la sociedad. Aseveró además que hoy en día se dejaron de naturalizar determinadas conductas y afirmó que es de gran importancia la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas.

Mariano Antón en Radio Municipal.

“Hace diez años tras era muy difícil posicionarse para hablar de la violencia en general y de la violencia hacia la mujer, en particular. Quienes analizamos esos procesos, en los últimos tiempos nos sentimos más cómodos y automáticamente se dejó de hablar de crimen pasional para definirlo como femicidio”, indicó. Antón dijo que no es común poner en agenda estos debates y en ese sentido destacó la función de los comunicadores.

El docente también habló de que no hay que “comunicar con maldad”, refiriéndose a cómo los medios de comunicación tratan noticias de esta índole. Sobre ello, resaltó lo terrible que pueden resultar determinados abordajes tanto para familiares de la víctima como a la sociedad en sí. “Los comunicadores no pueden calificar de distracción a la mala construcción de un noticia”, manifestó.

Antón explicó que no se trata exclusivamente de feminismo, sino que más bien pasa por el sentimiento de empatía. “Hay que leer la noticia como si se tratara del hermano o la hermana de uno”, dijo. Dio el mismo ejemplo sobre casos de abuso o acoso y aseguró que en la facultad – Humanidades de la UNaM – se viven estas situaciones a diario con todas las estudiantes.

“Esto se presentó siempre pero hoy lo estamos poniendo en reflexión. Tratamos de ver cómo hacer para que ya no sea así y, al mismo tiempo, también hay muchos sujetos incómodos que no logran adaptarse a estaos cambios”, apuntó. Antón volvió a resaltar el arduo trabajo que concluyó en el avance del tratamiento de estas perspectivas y apuntó específicamente a la figura de la mujer cosificada.

En lo que al internet respecta, dijo que “el desafío del fututo de los que trabajamos en dichas temáticas va a ser combatir el canallesco anonimato de las redes sociales”. Esto, explicó, se presenta a partir del planteo de que los sujetos detrás de una computadora no tienen la referencia física del otro y no analizan la dimensión del daño que pueden producir. En este aspecto acusó a la “democratización” del uso de la palabra ya que no se piensa en el cómo construir la relación con el otro.

Ley de Desafíos Socio-emocionales en las escuelas

Antón puso bajo el mismo foco al abuso u acoso en el ámbito escolar. “Antes, esta percepción no existía y cuando un padre o madre se lo planteaba al docente, éste le respondía diciéndole que ‘son cosas de chicos’ y al final la víctima debía fortalecerse para superar al acosador”, señaló.

“Algo que desestructuraría todo esto es la Educación Sexual Integral. Dentro de los objetivos de la ESI está el aceptar que todos los cuerpos son diferentes y no hay cuerpos mejores o peores. Tratan también sobre violencia de género y explica que un sujeto no puede creerse superior a otro por su manera de pensar o sentir. La ESI hace repensar sobre que los niños puedan jugar con muñecas sin que eso influya en su orientación sexual y, si así sucede, no habría problema alguno con esa persona”, manifestó.

Según agregó el docente, la implementación de la Educación Sexual tiene especial relevancia. “Estuvieron errados al ponerle ese nombre porque la palabra ‘sexual’ alerta a los adultos. En cambio si lo hubiésemos llamado ‘Ley de Desafíos Socio-emocionales para el abordaje de la convivencia en la vida’ sería lo mismo que decir Ley de Educación Sexual Integral y nadie habría discrepado en nada”, enfatizó.

A.B.V.