Emotiva carta de Avveduto para sus jugadores tras ganar el mundial de futsal en Misiones

El DT de la selección Argentina de Fútbol de Salón expresó a través de la red social Facebook la enorme satisfacción que le generó haber ganado el mundial de futsal en la provincia de Misiones. Le escribió una carta a sus jugadores muy sentida.

A poco que se cumpla una semana del gran logro conseguido por el seleccionado argentino de futsal en la tierra colorada tras vencer a Brasil, el entrenador Ariel Avveduto se manifestó públicamente con unas emotivas palabras dedicadas a sus jugadores, cuerpo técnico, dirigente de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón y todos los que fueron parte de ese sueño que ya es una realidad.

Las palabras de Avveduto

“La eternidad es la combinación de pasado, presente y futuro; y uds lo lograron. Y en la situación más compleja; la de congeniar tiempos individuales, desagotados de mezquindades, en uno solo: el de un equipo.Cada uno de uds ha logrado transformar el yo en nosotros. Hablamos durante todos estos días que el futuro vive en los sueños y que el presente nos da la oportunidad de hacerlos realidad, y cuando se logra, esos sueños mutan en hechos que quedan marcados indeleblemente en la historia.

Todo esto han logrado muchachos. No hay palabras que contengan y puedan describir lo que han hecho , lo que han luchado por alcanzar esa final, y las cosas que sucedieron para ganarla , para muchos sera verdad y dirán que solo los logros son los que le dan dimensión a los actos, para muchas personas que viven en en las entrañas del existimo, el heroísmo aparece con el triunfo y los valores salen a escena como consecuencia de la victoria, pero uds muchachos han derribado las creencias de que el éxito es mas importante que las formas , por eso el éxito de este equipo no se puede medir desde lo numérico , el éxito de este equipo trasciende las fronteras de nuestra individualidad , no se reduce a lo simple y efímero de un resultado, ni se perderá en la voracidad de lo inmediato , sin importar causas y efectos. Ese existimo se cae por sí solo (y quienes midan todo sólo por resultados deberían replantearse desde qué punto avalan y sostienen semejante soberbia). Esta Selección Argentina , quebró otra barrera tan marcada en estos días: el individualismo. El grupo ha mostrado que convive, se alienta, se alimenta, se defiende, se interpreta, se necesita. Cada uno juega un rol de dador. Con talento, claro, pero a partir del sacrificio y la humildad. Nunca hubo excusas, sino razones. Por eso mañana tenemos mas de mil razones para levantarnos una vez mas y festejar la chance de seguir construyendo hacia adelante ,porque la vida continua y seguirá siendo un hermoso desafío, con otros obstáculos y otras lecciones para aprender . Se llevan la admiración del planeta salonero, han despertado el sentido de identidad y pertenencia que estaba dormido en nuestra confederación,quedaran en la memoria colectiva , como la generación que se atrevió a cambiar la historia , han mostrado que si es posible soñar , que juntos podemos .

Lideran un clan que supo contagiar el valor de creer, de hacer real lo inverosímil, de contagiar un amor genuino que nunca exigió, sino que no se cansa de dar. Son los hijos de la confederación, que nacieron aquí, en nuestras canchitas de barrio o de pueblo, y subieron su techo jugando en la mejor competencia del mundo. Una camada que fue capaz de construir su propia eternidad, acompañada y custodiada por el espíritu de nuestros ancestros” ….

PD :

PARA TODO ESTE GRUPO DE JUGADORES , PARA MI GRAN CUERPO TÉCNICO , PARA LOS DIRIGENTES QUE APOYARON Y ENTENDIERON EL CAMINO ….PARA LAS FAMILIAS QUE AGUANTARON , PARA TODOS LOS QUE AMAMOS LO QUE HACEMOS , Y PARA TODOS LOS ENTRENADORES DEL PAÍS QUE EN SILENCIO FORMAN A NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES….GRACIAS !!!!!!!! …..DESEO PROFUNDAMENTE QUE NO SE CONTAMINEN CON EL LOGRO , QUE SIGAN CONSTRUYENDO EL CAMINO DE LOS SUEÑOS , QUE PUEDAN SENTIR AL COMPAÑERO COMO UN HERMANO , QUE SIENTAN QUE CUENTAN CON CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTE EQUIPO , QUE HAYAN SENTIDO LAS VENTAJAS DE SER VALIENTES , DE PROTAGONIZAR LA VIDA , DE SALIR DE LOS ESPACIOS DEL MIEDO Y CONFORT , QUE AUN ESTANDO LEJOS Y SIN VERNOS RECUERDEN CADA MOMENTO COMPARTIDO Y CADA LECCIÓN QUE NOS DIO ESTE MUNDIAL , QUE SIGAN A CORAZÓN ABIERTO Y OCUPADOS POR EL OTRO , QUE SIGAN CAMINANDO EL CAMINO DEL CORAZÓN Y DE SUS PARTES NOBLES , QUE LUCHEN CONTRAS SUS MIEDOS Y QUE SEPAN QUE HEMOS SIDO PRIVILEGIADOS . LA VIDA EN SU PEQUEÑO PASO POR NUESTROS CUERPOS NOS REGALO UN MOMENTO SUBLIME PARA COMPARTIRLOS JUNTOS …ESTOY FELIZ DE HABERLOS SENTIDO CERCA , COMO CONDUCTOR NO ME QUEDA MAS QUE AGRADECERLES LA ENTREGA Y EL COMPROMISO …GRACIAS MUCHACHOS , BUSQUEN MAS , NO SE QUEDEN CON ESTO , SIGAN SOÑANDO , Y CRECIENDO , DENLE PELEA A LOS DEMONIOS INTERNOS Y VIVAN UNA VIDA DIGNA Y CONSECUENTE CON LO QUE DICTA EL CORAZÓN , LES ASEGURO QUE NO HAN PASADO EN VANO POR ESTOS PAGOS , HAN DEJADO LEGADO Y COMO DICE NUESTRO REZO …PUDIMOS VER TUS COLORES SIN NINGUNA VERGÜENZA ….LOS QUIERO !!!!!!!