El dólar se vende a $43,65 en Posadas

Es el valor promedio de la moneda en casas de cambio de la Capital misionera. Ayer en Buenos Aires el dólar cerró $43,87, según el promedio de bancos y casas de cambio que hace tres veces al día el Banco Central. Ese número está 19 centavos por debajo de la cotización al cierre de ayer. La cotización del Banco Nación, que suele ser la más baja del mercado, fue de $43,75. Y el ICBC tenía el número más alto. Vendía dólares a $44,05.

Especialistas aseguran que la falta de una política de Estado en materia financiera lleva a una alta volatilidad del tipo de cambio y el riesgo país de cara a las elecciones. El financiamiento externo es clave para los años venideros, la incertidumbre empuja a los inversores a activos de refugio.

En abril comienzan a llegar los dólares de la cosecha, hay por delante 48 millones de toneladas de maíz y 53 millones de toneladas de soja, ambas mediciones podrían ser superadas. El precio del maíz promedio podría ubicarse en torno de los U$S 130 la tonelada, en el caso de la soja U$S 210 la tonelada, haciendo proyecciones negativas de los precios. El total a vender rondaría los U$S 17.370 millones, si se liquida la mitad al mes de julio tendríamos el ingreso de divisas por U$S 8.685 millones aproximadamente.

El gobierno nacional recibió el crédito del FMI y las reservas van a ubicarse en torno de los U$S 77.000 millones. A partir del 15 de abril el Tesoro Nacional comienza a vender U$S 60 millones por día, hasta el mes de julio liquidaría U$S 4.200 millones.

Desde hoy y hasta julio el mercado cambiario recibiría la oferta de U$S 12.885 millones, esto llevaría tranquilidad al mercado y un tipo de cambio que no debería subir alocadamente, más bien debería acompañar a la inflación mensual, desde agosto en adelante comienza otro partido.

Fuentes: La Nación – Ámbito Financiero