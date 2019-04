El Padre Alberto Barros contó el enojo que sintió cuando le pidieron que “tire un nombre” para una lista de concejales

El sacerdote Alberto Barros, actual titular de Cáritas Diocesana contó el enojo que sintió días atrás cuando recibió un llamado telefónico en el que le pedían “que tire un nombre” para una lista de concejales que competirá por la intendencia de Posadas. Reiteró que la Iglesia no participa de ningún tipo de actividad referida a lo político partidario y confesó que ese llamado telefónico recibido días atrás fue una “experiencia desagradable”.

Al participar del programa Actualidad Diaria que conduce el Licenciado Ariel Sayas, Barros contó que hace unos días recibió un llamado telefónico de parte de un dirigente y que éste le pedía que le pasara un nombre para la lista de concejales. “Eso me sacó mucho enojo, además fue por teléfono y no personalmente. Evidentemente no entendieron nada. La iglesia no se mezcla con las instituciones partidarias. En algún momento se pueden realizar actividades en estos momentos donde hay temas muy graves como las adicciones donde se pueda ayudar pero ahora en tiempos electorales no”, dijo.

El cura dijo que lo que se busca cuando se hacen cosas en conjunto con quien sea es que cada uno pueda conservar su autonomía y con respeto. “No se puede hacer un uso político de una actividad. Podemos dialogar y trabajar pero desde el respeto. Es por eso que cuando llegan los tiempos de elecciones nosotros como Iglesia decidimos cortar de raíz, ya sea con el oficialismo o con la oposición”, remarcó.